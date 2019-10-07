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شاهد .. أمطار مكة تسبّب انهيارات وتشويهاً للمنظر العام بمجرى السيل

استمرت 3 أيام ثم انقطعت وعاودت أمس هطولها بغزارة مع زخات البَرَد

تسبّبت غزارة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة، هذا الأسبوع، التي استمرت ثلاثة أيام، ثم انقطعت وعاودت أمس، هطولها بغزارة مع زخاتٍ من البَرَد، في حدوث انهيارات في مجرى السيل الواقع خلف مخطط 4 بالشرائع، ووصلت إلى الأسفلت مشكلة خطراً على مرتادي الطريق.

ووقفت "سبق"، ميدانياً على الموقع ووثّقت أكثر من ثلاثة انهيارات تحتاج إلى تدخل الجهات ذات العلاقة، ولاسيما أن الموقع يزداد في الانهيار بسبب انجراف التربة من أسفل الأسفلت.

ويشهد الموقع وجوداً لعديد من الأهالي؛ للاستمتاع بتدفق مياه الأمطار من العبّارات عبر مجرى السيل.

واستخدم عددٌ من أهالي أحواش الأغنام مجرى السيل كمكب للنفايات ومرمى لجيف الحيوانات النافقة؛ ما أحدث تشوّهاً بصرياً وانتشاراً للروائح الكريهة في الموقع كاملاً؛ ما تسبّب في تلوّث بصري وصحي، كما أن مجرى السيل يفتقد الصيانة بسبب تراكم النفايات والرمال فيه؛ ما يعيق تدفق السيول وجريانها ويشوّه الموقع.

أمطار أمطار مكة مكة المكرمة السيول مجاري السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أمطار مكة تسبّب انهيارات وتشويهاً للمنظر العام بمجرى السيل
سبق

تسبّبت غزارة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة، هذا الأسبوع، التي استمرت ثلاثة أيام، ثم انقطعت وعاودت أمس، هطولها بغزارة مع زخاتٍ من البَرَد، في حدوث انهيارات في مجرى السيل الواقع خلف مخطط 4 بالشرائع، ووصلت إلى الأسفلت مشكلة خطراً على مرتادي الطريق.

ووقفت "سبق"، ميدانياً على الموقع ووثّقت أكثر من ثلاثة انهيارات تحتاج إلى تدخل الجهات ذات العلاقة، ولاسيما أن الموقع يزداد في الانهيار بسبب انجراف التربة من أسفل الأسفلت.

ويشهد الموقع وجوداً لعديد من الأهالي؛ للاستمتاع بتدفق مياه الأمطار من العبّارات عبر مجرى السيل.

واستخدم عددٌ من أهالي أحواش الأغنام مجرى السيل كمكب للنفايات ومرمى لجيف الحيوانات النافقة؛ ما أحدث تشوّهاً بصرياً وانتشاراً للروائح الكريهة في الموقع كاملاً؛ ما تسبّب في تلوّث بصري وصحي، كما أن مجرى السيل يفتقد الصيانة بسبب تراكم النفايات والرمال فيه؛ ما يعيق تدفق السيول وجريانها ويشوّه الموقع.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
10:48 AM

شاهد .. أمطار مكة تسبّب انهيارات وتشويهاً للمنظر العام بمجرى السيل

استمرت 3 أيام ثم انقطعت وعاودت أمس هطولها بغزارة مع زخات البَرَد

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
2,979

تسبّبت غزارة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة، هذا الأسبوع، التي استمرت ثلاثة أيام، ثم انقطعت وعاودت أمس، هطولها بغزارة مع زخاتٍ من البَرَد، في حدوث انهيارات في مجرى السيل الواقع خلف مخطط 4 بالشرائع، ووصلت إلى الأسفلت مشكلة خطراً على مرتادي الطريق.

ووقفت "سبق"، ميدانياً على الموقع ووثّقت أكثر من ثلاثة انهيارات تحتاج إلى تدخل الجهات ذات العلاقة، ولاسيما أن الموقع يزداد في الانهيار بسبب انجراف التربة من أسفل الأسفلت.

ويشهد الموقع وجوداً لعديد من الأهالي؛ للاستمتاع بتدفق مياه الأمطار من العبّارات عبر مجرى السيل.

واستخدم عددٌ من أهالي أحواش الأغنام مجرى السيل كمكب للنفايات ومرمى لجيف الحيوانات النافقة؛ ما أحدث تشوّهاً بصرياً وانتشاراً للروائح الكريهة في الموقع كاملاً؛ ما تسبّب في تلوّث بصري وصحي، كما أن مجرى السيل يفتقد الصيانة بسبب تراكم النفايات والرمال فيه؛ ما يعيق تدفق السيول وجريانها ويشوّه الموقع.

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