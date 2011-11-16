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العملة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد

تضررت بفعل مخاوف من خفض آخر للفائدة

‬هبطت الليرة التركية حوالي 0.8 في المئة، اليوم (الاثنين)، إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأميركي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت "رويترز".

وخسرت الليرة أكثر من 25 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة، لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العملة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
سبق

‬هبطت الليرة التركية حوالي 0.8 في المئة، اليوم (الاثنين)، إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأميركي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت "رويترز".

وخسرت الليرة أكثر من 25 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة، لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
08:28 PM

العملة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد

تضررت بفعل مخاوف من خفض آخر للفائدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬هبطت الليرة التركية حوالي 0.8 في المئة، اليوم (الاثنين)، إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأميركي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع، بحسب ما أوردت "رويترز".

وخسرت الليرة أكثر من 25 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة، لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

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