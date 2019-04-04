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إزاحة أعمدة الضغط العالي من وسط طريق "حلباء‎- بيشة"

تجاوبًا مع "سبق" لمنع خطرها على مرتادي الطريق

شرعت الأجهزة المعنية في إزاحة أعمدة ضغط عالٍ في منتصف طريق حلباء بيشة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي قوباء بيشة يشتكون من أعمدة في منتصف طريق حلباء" تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث الخطيرة منذ فترة طويلة.

وذكر المواطن سالم عوضة العمري، أن الجهات المعنية باشرت إزاحة الأعمدة من موقعها بوسط الطريق لموقع آخر استجابةً لـ"سبق" بعد نشر معاناة وجود أعمدة الضغط العالي بوسط الطريق؛ مثمنًا تجاوب الجهات المعنية مع ما تم نشره.

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إزاحة أعمدة الضغط العالي من وسط طريق "حلباء‎- بيشة"
سبق

شرعت الأجهزة المعنية في إزاحة أعمدة ضغط عالٍ في منتصف طريق حلباء بيشة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي قوباء بيشة يشتكون من أعمدة في منتصف طريق حلباء" تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث الخطيرة منذ فترة طويلة.

وذكر المواطن سالم عوضة العمري، أن الجهات المعنية باشرت إزاحة الأعمدة من موقعها بوسط الطريق لموقع آخر استجابةً لـ"سبق" بعد نشر معاناة وجود أعمدة الضغط العالي بوسط الطريق؛ مثمنًا تجاوب الجهات المعنية مع ما تم نشره.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
08:41 AM

إزاحة أعمدة الضغط العالي من وسط طريق "حلباء‎- بيشة"

تجاوبًا مع "سبق" لمنع خطرها على مرتادي الطريق

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سعود الدعجاني - بيشة
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شرعت الأجهزة المعنية في إزاحة أعمدة ضغط عالٍ في منتصف طريق حلباء بيشة، تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي قوباء بيشة يشتكون من أعمدة في منتصف طريق حلباء" تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث الخطيرة منذ فترة طويلة.

وذكر المواطن سالم عوضة العمري، أن الجهات المعنية باشرت إزاحة الأعمدة من موقعها بوسط الطريق لموقع آخر استجابةً لـ"سبق" بعد نشر معاناة وجود أعمدة الضغط العالي بوسط الطريق؛ مثمنًا تجاوب الجهات المعنية مع ما تم نشره.

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