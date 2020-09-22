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في 10 صور.. هكذا بدت مكة قبل يوم من حلول اليوم الوطني الـ90

تركيب مجموعة من الأعلام على أعمدة الإنارة وزُيِّنت الطُرق والشوارع

تزيَّنت شوارع وساحات مكة المكرمة بأعلام المملكة العربية السعودية؛ احتفاءً بذِكرى اليوم الوطني للمملكة "التسعون"، حيث قامت أمانة العاصمة المقدسة بتركيب مجموعة من الأعلام على أعمدة الإنارة، وزُيِّنت الطُرق والشوارع الحيويِّة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي رعد بن محمد الشريف، أنَّ تجهيزات الاحتفاء باليوم الوطني جاءت وفقاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ لإنهاء كل الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً.

وأكد أنَّ الأمانة أعدَّت برنامجاً متكاملاً لمشاركة الأهالي مظاهِر الاحتفاء باليوم الوطني بالمولات التجارية الكُبرى بمكة المكرمة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي؛ وذلك من خِلال تنفيذ حزمة من البرامج التفاعلية الموجَّهة لمختلف الفئات العُمريِّة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المُختصَّة لمكافحة فيروس "كورونا"، إضافة إلى توزيع باقات من الورود تتضمن عبارات حُب وانتماء للوطن عند الإشارات المرورية ونقاط التفتيش والحدائق العامة، بمشاركة الإدارة العامة للحدائق والتجميل، إلى جانب قيام إدارة الإنارة بتركيب عدد من المُجسَّمات المُضيئة لتزيين الشوارع والميادين، وإضاءة مبنى الأمانة الرئيسي باللون الأخضر، وتشغيل 70 شاشة في شوارع العاصمة المقدسة تتضمن عبارات تُعبر عن روح الانتماء للوطن الغالي.

وأشار إلى تجهيز عروض مرئية بالشاشات الإلكترونية الكُبرى الموجودة بشوارع مكة المكرمة بالتعاون مع القِطاع الخاص، وإظهار العاصمة المقدسة بأبهى حُلَّة.

مكة المكرمة اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 10 صور.. هكذا بدت مكة قبل يوم من حلول اليوم الوطني الـ90
سبق

تزيَّنت شوارع وساحات مكة المكرمة بأعلام المملكة العربية السعودية؛ احتفاءً بذِكرى اليوم الوطني للمملكة "التسعون"، حيث قامت أمانة العاصمة المقدسة بتركيب مجموعة من الأعلام على أعمدة الإنارة، وزُيِّنت الطُرق والشوارع الحيويِّة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي رعد بن محمد الشريف، أنَّ تجهيزات الاحتفاء باليوم الوطني جاءت وفقاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ لإنهاء كل الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً.

وأكد أنَّ الأمانة أعدَّت برنامجاً متكاملاً لمشاركة الأهالي مظاهِر الاحتفاء باليوم الوطني بالمولات التجارية الكُبرى بمكة المكرمة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي؛ وذلك من خِلال تنفيذ حزمة من البرامج التفاعلية الموجَّهة لمختلف الفئات العُمريِّة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المُختصَّة لمكافحة فيروس "كورونا"، إضافة إلى توزيع باقات من الورود تتضمن عبارات حُب وانتماء للوطن عند الإشارات المرورية ونقاط التفتيش والحدائق العامة، بمشاركة الإدارة العامة للحدائق والتجميل، إلى جانب قيام إدارة الإنارة بتركيب عدد من المُجسَّمات المُضيئة لتزيين الشوارع والميادين، وإضاءة مبنى الأمانة الرئيسي باللون الأخضر، وتشغيل 70 شاشة في شوارع العاصمة المقدسة تتضمن عبارات تُعبر عن روح الانتماء للوطن الغالي.

وأشار إلى تجهيز عروض مرئية بالشاشات الإلكترونية الكُبرى الموجودة بشوارع مكة المكرمة بالتعاون مع القِطاع الخاص، وإظهار العاصمة المقدسة بأبهى حُلَّة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
03:35 PM

في 10 صور.. هكذا بدت مكة قبل يوم من حلول اليوم الوطني الـ90

تركيب مجموعة من الأعلام على أعمدة الإنارة وزُيِّنت الطُرق والشوارع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تزيَّنت شوارع وساحات مكة المكرمة بأعلام المملكة العربية السعودية؛ احتفاءً بذِكرى اليوم الوطني للمملكة "التسعون"، حيث قامت أمانة العاصمة المقدسة بتركيب مجموعة من الأعلام على أعمدة الإنارة، وزُيِّنت الطُرق والشوارع الحيويِّة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي رعد بن محمد الشريف، أنَّ تجهيزات الاحتفاء باليوم الوطني جاءت وفقاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ لإنهاء كل الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً.

وأكد أنَّ الأمانة أعدَّت برنامجاً متكاملاً لمشاركة الأهالي مظاهِر الاحتفاء باليوم الوطني بالمولات التجارية الكُبرى بمكة المكرمة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي؛ وذلك من خِلال تنفيذ حزمة من البرامج التفاعلية الموجَّهة لمختلف الفئات العُمريِّة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المُختصَّة لمكافحة فيروس "كورونا"، إضافة إلى توزيع باقات من الورود تتضمن عبارات حُب وانتماء للوطن عند الإشارات المرورية ونقاط التفتيش والحدائق العامة، بمشاركة الإدارة العامة للحدائق والتجميل، إلى جانب قيام إدارة الإنارة بتركيب عدد من المُجسَّمات المُضيئة لتزيين الشوارع والميادين، وإضاءة مبنى الأمانة الرئيسي باللون الأخضر، وتشغيل 70 شاشة في شوارع العاصمة المقدسة تتضمن عبارات تُعبر عن روح الانتماء للوطن الغالي.

وأشار إلى تجهيز عروض مرئية بالشاشات الإلكترونية الكُبرى الموجودة بشوارع مكة المكرمة بالتعاون مع القِطاع الخاص، وإظهار العاصمة المقدسة بأبهى حُلَّة.

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