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إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية 3889 جولة رقابية على الأسواق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3889 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستويين التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفاتٍ يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3889 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستويين التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفاتٍ يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
01:47 PM

إغلاق 5 منشآت وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية 3889 جولة رقابية على الأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3889 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستويين التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفاتٍ يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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