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تهبط بدرجات الحرارة.. المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية لن تكون الأخيرة

قال: من يوم غد تبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي.. زخات متفرقة على مكة وعسير

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية والتي توغلت يوم أمس في أجواء #السعودية، تهبط بدرجة الحرارة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من يوم غد تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع التدريجي.

وتابع: علمًا بأن هذه الموجة الباردة السريعة لن تكون الأخيرة.

واستطرد: قد تتشكل السحب المتفرقة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #مكة #الباحة #عسير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تهبط بدرجات الحرارة.. المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية لن تكون الأخيرة
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية والتي توغلت يوم أمس في أجواء #السعودية، تهبط بدرجة الحرارة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من يوم غد تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع التدريجي.

وتابع: علمًا بأن هذه الموجة الباردة السريعة لن تكون الأخيرة.

واستطرد: قد تتشكل السحب المتفرقة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #مكة #الباحة #عسير.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
08:59 AM

تهبط بدرجات الحرارة.. المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية لن تكون الأخيرة

قال: من يوم غد تبدأ الحرارة بالارتفاع التدريجي.. زخات متفرقة على مكة وعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: الكتلة الهوائية الباردة الحالية والتي توغلت يوم أمس في أجواء #السعودية، تهبط بدرجة الحرارة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من يوم غد تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع التدريجي.

وتابع: علمًا بأن هذه الموجة الباردة السريعة لن تكون الأخيرة.

واستطرد: قد تتشكل السحب المتفرقة، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من مناطق #مكة #الباحة #عسير.

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