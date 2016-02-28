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"بيتكوين" تواصل التراجع.. وتخسر نحو 6% خلال يوم

أصبح ثمنها 43.418

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5.84 في المئة إلى 43418.02 دولار، اليوم (الأحد)، وخسرت 2691.96 دولاراً عن إغلاقها السابق.

وتراجعت "البيتكوين" أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 25.6 في المئة من أعلى مستوى لها في العام عند 58354.14 دولاراً في 21 فبراير، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفضت عملة "إيثر" المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم بنسبة 9.59 في المئة، لتصل إلى 1319.12 دولاراً اليوم، وخسرت 139.91 دولاراً عن إغلاقها السابق.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"بيتكوين" تواصل التراجع.. وتخسر نحو 6% خلال يوم
سبق

انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5.84 في المئة إلى 43418.02 دولار، اليوم (الأحد)، وخسرت 2691.96 دولاراً عن إغلاقها السابق.

وتراجعت "البيتكوين" أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 25.6 في المئة من أعلى مستوى لها في العام عند 58354.14 دولاراً في 21 فبراير، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفضت عملة "إيثر" المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم بنسبة 9.59 في المئة، لتصل إلى 1319.12 دولاراً اليوم، وخسرت 139.91 دولاراً عن إغلاقها السابق.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:32 PM

"بيتكوين" تواصل التراجع.. وتخسر نحو 6% خلال يوم

أصبح ثمنها 43.418

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 5.84 في المئة إلى 43418.02 دولار، اليوم (الأحد)، وخسرت 2691.96 دولاراً عن إغلاقها السابق.

وتراجعت "البيتكوين" أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 25.6 في المئة من أعلى مستوى لها في العام عند 58354.14 دولاراً في 21 فبراير، وفقاً لـ"رويترز".

وانخفضت عملة "إيثر" المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم بنسبة 9.59 في المئة، لتصل إلى 1319.12 دولاراً اليوم، وخسرت 139.91 دولاراً عن إغلاقها السابق.

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