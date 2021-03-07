النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المساحة الجيومكانية" يوافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني

للاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، أن هذا القرار يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعمٍ وعناية مستمريْن من القيادة الحكيمة؛ وذلك لأهمية توحيد والمعايير للبيانات الجيومكانية وتنظيم الأعمال المساحية على المستوى الوطني من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات.

وبيّنت الهيئة أنها بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442 هـ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعد المرجع المكاني الوطني نظاماً مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع وكذلك يتم بناء المنتجات الجيومكانية استناداً إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعميم إلى التأكيد على المختصين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية إلى أهمية استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية بجميع أنواعها والبيانات الجيومكانية، وذلك لتحقيق التكامل بين المنتجات المساحية والبيانات الجيومكانية؛ ما يزيد من جودة المنتج ويتفادى الأخطاء ويسهل الاستخدام.

ولمزيد من المعلومات يمكن للمختصين الاطلاع على موقع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (www.gcs.gov.sa) أو التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكتروني (info@gcs.gov.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المساحة الجيومكانية" يوافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني
سبق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، أن هذا القرار يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعمٍ وعناية مستمريْن من القيادة الحكيمة؛ وذلك لأهمية توحيد والمعايير للبيانات الجيومكانية وتنظيم الأعمال المساحية على المستوى الوطني من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات.

وبيّنت الهيئة أنها بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442 هـ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعد المرجع المكاني الوطني نظاماً مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع وكذلك يتم بناء المنتجات الجيومكانية استناداً إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعميم إلى التأكيد على المختصين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية إلى أهمية استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية بجميع أنواعها والبيانات الجيومكانية، وذلك لتحقيق التكامل بين المنتجات المساحية والبيانات الجيومكانية؛ ما يزيد من جودة المنتج ويتفادى الأخطاء ويسهل الاستخدام.

ولمزيد من المعلومات يمكن للمختصين الاطلاع على موقع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (www.gcs.gov.sa) أو التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكتروني (info@gcs.gov.sa).

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
01:46 PM

"المساحة الجيومكانية" يوافق على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني

للاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
72

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على تعميم استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في الأعمال المساحية والبيانات الجيومكانية.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، أن هذا القرار يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من دعمٍ وعناية مستمريْن من القيادة الحكيمة؛ وذلك لأهمية توحيد والمعايير للبيانات الجيومكانية وتنظيم الأعمال المساحية على المستوى الوطني من أجل الاستخدام الأمثل للموارد وتكامل وتبادل البيانات الجيومكانية بين الجهات.

وبيّنت الهيئة أنها بناءً على تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 5 / 2 / 1442 هـ، تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق به في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقّق الجودة وتحسين الأداء، كما تقوم باعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية والمرجع الجيوديسي الوطني، ووضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، حيث قامت الهيئة بإنشاء المرجع المكاني الوطني (SANSRS) وذلك بحساب المرجع الجيوديسي الوطني، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعد المرجع المكاني الوطني نظاماً مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع وكذلك يتم بناء المنتجات الجيومكانية استناداً إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعميم إلى التأكيد على المختصين في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية إلى أهمية استخدام المرجع المكاني الوطني (SANSRS) في جميع الأعمال المساحية بجميع أنواعها والبيانات الجيومكانية، وذلك لتحقيق التكامل بين المنتجات المساحية والبيانات الجيومكانية؛ ما يزيد من جودة المنتج ويتفادى الأخطاء ويسهل الاستخدام.

ولمزيد من المعلومات يمكن للمختصين الاطلاع على موقع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (www.gcs.gov.sa) أو التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكتروني (info@gcs.gov.sa).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,764
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,981
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,640
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,104

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة