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"أمانة عسير" تضبط 232 كجم من السمك الفاسد المجهز للتسويق

في سكن للعمال بمدينة أبها

ضبطت فرق الرقابة المسائية بأمانة عسير مطعما يجهز المواد الغذائية في سكن للعمال بمدينة أبها.

وفور ضبط الموقع تبين أن العمالة تقوم بتخزين وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية، وسط افتقار الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية و تدني مستوى النظافة ومخالفة شروط التخزين.

وعلى إثر ذلك أغلق الموقع وتم مصادرة وإتلاف نحو 232 كجم من الأسماك الفاسدة التي كانت معدة في بيئة غير صحية و جاهزة لتسويقها .

وأوضحت الأمانة أنه وفور مداهمة الموقع اتضح أنه يستخدم في الاصل سكنا للعمال، مبينة أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات التي ضبطت من قبل الأمانة حسب النظام.

وأفادت بأنه على الفور تمت مصادرة الكميات الموجودة من المواد الغذائية وإتلافها بالإضافة الى أدوات ومواد أخرى كانت تستخدم لتجهيز المواد الغذائية و جميعها غير صالحة للاستخدام.

وأكدت أمانة عسير أنها تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان السلامة الغذائية للمستهلكين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

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"أمانة عسير" تضبط 232 كجم من السمك الفاسد المجهز للتسويق
سبق

ضبطت فرق الرقابة المسائية بأمانة عسير مطعما يجهز المواد الغذائية في سكن للعمال بمدينة أبها.

وفور ضبط الموقع تبين أن العمالة تقوم بتخزين وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية، وسط افتقار الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية و تدني مستوى النظافة ومخالفة شروط التخزين.

وعلى إثر ذلك أغلق الموقع وتم مصادرة وإتلاف نحو 232 كجم من الأسماك الفاسدة التي كانت معدة في بيئة غير صحية و جاهزة لتسويقها .

وأوضحت الأمانة أنه وفور مداهمة الموقع اتضح أنه يستخدم في الاصل سكنا للعمال، مبينة أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات التي ضبطت من قبل الأمانة حسب النظام.

وأفادت بأنه على الفور تمت مصادرة الكميات الموجودة من المواد الغذائية وإتلافها بالإضافة الى أدوات ومواد أخرى كانت تستخدم لتجهيز المواد الغذائية و جميعها غير صالحة للاستخدام.

وأكدت أمانة عسير أنها تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان السلامة الغذائية للمستهلكين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
07:11 PM

"أمانة عسير" تضبط 232 كجم من السمك الفاسد المجهز للتسويق

في سكن للعمال بمدينة أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ضبطت فرق الرقابة المسائية بأمانة عسير مطعما يجهز المواد الغذائية في سكن للعمال بمدينة أبها.

وفور ضبط الموقع تبين أن العمالة تقوم بتخزين وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية، وسط افتقار الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية و تدني مستوى النظافة ومخالفة شروط التخزين.

وعلى إثر ذلك أغلق الموقع وتم مصادرة وإتلاف نحو 232 كجم من الأسماك الفاسدة التي كانت معدة في بيئة غير صحية و جاهزة لتسويقها .

وأوضحت الأمانة أنه وفور مداهمة الموقع اتضح أنه يستخدم في الاصل سكنا للعمال، مبينة أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات التي ضبطت من قبل الأمانة حسب النظام.

وأفادت بأنه على الفور تمت مصادرة الكميات الموجودة من المواد الغذائية وإتلافها بالإضافة الى أدوات ومواد أخرى كانت تستخدم لتجهيز المواد الغذائية و جميعها غير صالحة للاستخدام.

وأكدت أمانة عسير أنها تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان السلامة الغذائية للمستهلكين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

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