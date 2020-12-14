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"المسابقات" تقرر نقل 4 مواجهات للاتحاد والأهلي.. في الدوري

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الاتحاد والرائد) من الجولة (9)، ومباراة فريقي (الاتحاد وضمك) في الجولة (12)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

كما قررت اللجنة، إقامة مباراة فريقي (الأهلي والفتح) في الجولة (9)، ومباراة فريقي (الأهلي والتعاون) في الجولة (11)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة بالصيانة الشتوية خلال الفترة المقبلة.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسابقات" تقرر نقل 4 مواجهات للاتحاد والأهلي.. في الدوري
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الاتحاد والرائد) من الجولة (9)، ومباراة فريقي (الاتحاد وضمك) في الجولة (12)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

كما قررت اللجنة، إقامة مباراة فريقي (الأهلي والفتح) في الجولة (9)، ومباراة فريقي (الأهلي والتعاون) في الجولة (11)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة بالصيانة الشتوية خلال الفترة المقبلة.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
07:19 PM

"المسابقات" تقرر نقل 4 مواجهات للاتحاد والأهلي.. في الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الاتحاد والرائد) من الجولة (9)، ومباراة فريقي (الاتحاد وضمك) في الجولة (12)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

كما قررت اللجنة، إقامة مباراة فريقي (الأهلي والفتح) في الجولة (9)، ومباراة فريقي (الأهلي والتعاون) في الجولة (11)، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وجاء قرار نقل المباريات بالتنسيق مع ناديي الاتحاد والأهلي، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيس لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة بالصيانة الشتوية خلال الفترة المقبلة.

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