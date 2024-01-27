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"الأرصاد": تساقط الثلوج على الحدود الشمالية والجوف وتبوك (جبل اللوز وعلقان)

تكوّن الضباب على شرق وجنوب غرب المملكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق؛ خاصة على الحدود الشمالية والجوف؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم/ساعة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة وجنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك (جبل اللوز وعلقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 45كم/ساعة، تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تساقط الثلوج على الحدود الشمالية والجوف وتبوك (جبل اللوز وعلقان)
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق؛ خاصة على الحدود الشمالية والجوف؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم/ساعة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة وجنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك (جبل اللوز وعلقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 45كم/ساعة، تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
08:15 AM
اخر تعديل
27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
10:49 AM

"الأرصاد": تساقط الثلوج على الحدود الشمالية والجوف وتبوك (جبل اللوز وعلقان)

تكوّن الضباب على شرق وجنوب غرب المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,802

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على مناطق: (تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق؛ خاصة على الحدود الشمالية والجوف؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 60كم/ساعة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة وجنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك (جبل اللوز وعلقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 45كم/ساعة، تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 25- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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