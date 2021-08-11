النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4.48 مليارات جرعة من لقاح كورونا أعطيت حول العالم

بلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي الفيروس 203.4 ملايين

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس، أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس «كورونا» المعطاة في أنحاء العالم بلغ 4.48 مليارات جرعة.

وكان أحدث معدل للتطعيم حوالى 8. 44 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام. وبلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس «كورونا» 203.4 ملايين حالة و4.3 ملايين حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
4.48 مليارات جرعة من لقاح كورونا أعطيت حول العالم
سبق

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس، أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس «كورونا» المعطاة في أنحاء العالم بلغ 4.48 مليارات جرعة.

وكان أحدث معدل للتطعيم حوالى 8. 44 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام. وبلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس «كورونا» 203.4 ملايين حالة و4.3 ملايين حالة وفاة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
08:50 AM

4.48 مليارات جرعة من لقاح كورونا أعطيت حول العالم

بلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي الفيروس 203.4 ملايين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
48

أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس، أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس «كورونا» المعطاة في أنحاء العالم بلغ 4.48 مليارات جرعة.

وكان أحدث معدل للتطعيم حوالى 8. 44 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام. وبلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس «كورونا» 203.4 ملايين حالة و4.3 ملايين حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,621
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,319
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,602
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,275

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة