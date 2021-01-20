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مركز الأرصاد ينبّه من ارتفاع الأمواج في ينبع

حالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الأرصاد ينبّه من ارتفاع الأمواج في ينبع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
09:36 AM

مركز الأرصاد ينبّه من ارتفاع الأمواج في ينبع

حالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.

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