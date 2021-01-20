وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

مركز الأرصاد ينبّه من ارتفاع الأمواج في ينبع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-20 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية. وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 09:36 AM

مركز الأرصاد ينبّه من ارتفاع الأمواج في ينبع حالة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت ارتفاعاً في الأمواج تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت من الساعة الـ 6 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 3 مساءً.