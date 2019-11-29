ترميم 50 منزلاً وكفالة عيش.. "سهل" تطلق المرحلة الثانية لـ"مجتمع واحد"

فتح المجال للراغبين في التدريب والتطوع وتكريم المشاركين بالأعوام السابقة

أطلقت الشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل"، بالتعاون مع جمعية بنيان وفريق واحد التطوعي، المرحلة الثانية لمبادرة مجتمع واحد؛ وذلك أثناء حفلٍ أقامته أول أمس الأربعاء.

‎كما أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن عن استمرارها في دعم المبادرة والتكفل بترميم عدد 50 منزلًا من منازل ذوي الدخل المحدود وتقديم المساعدة في ترميم المنازل وكفالة حق العيش الكريم في مسكن متكامل.

‎من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتمويل "سهل" عبدالإله بن صالح آل الشيخ، بجهود المبادرة وأكد على أن دعم هذه الفئة يعد جزءًا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية لهذا الوطن المعطاء؛ حيث تسعى المبادرة إلى تنمية روح العطاء وتعزيز روابط الأخوة بين أفراد المجتمع وغرس روح المسؤولية.

‎وفي نفس السياق، تم الإعلان عن فتح المجال في المبادرة للراغبين في التدريب والتطوع في أعمال الترميم، وكذلك تكريم المتطوعين المشاركين في المبادرة خلال الأعوام السابقة.

‎المبادرة تهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة غير القادرة على امتلاك منازل جديدة لهم؛ وذلك من خلال ترميم وتجهيز منازلهم الحالية لتوفير مسكن ملائم لهم وتسهيل حياتهم اليومية بتوفير الاحتياجات الأساسية والمتطلبات وخوض تجربة المنزل الجديد.

‎وتستقبل مبادرة مجتمع واحد من "سهل"، طلبات الأسر المتعففة التي تحتاج منازلهم إلى إعادة تأهيل وترميم من خلال جمعية بنيان الخيرية، حيث يقومون بمعاينة المنازل ومدى أحقيتها في الحصول على الدعم، تليها مرحلة الاستعانة بذوي الاختصاص من مقاولين ومهندسين من أعضاء المبادرة لعمل الإجراءات اللازمة وتحديد المواد المطلوبة في عملية الترميم، والشروع في العمل.

‎كما أفاد المشرف العام على المبادرة عبدالمجيد الدسيماني، أن المبادرة تأتي ضمن إطار ودافع المشاركة الإيجابية في بناء الوطن والبذل والعطاء وترجمة هذه المعاني تجاه المجتمع وترسيخ تعاليم ديننا الحنيف في مساعدة المحتاجين والسعي في قضاء حوائج الناس التي هي من أعظم الأعمال التي يحبها الله.

يُذكر أن المبادرة في مرحلتها السابقة تمكنت من ترميم وتأهيل أكثر من 33 مسكنًا، وكانت كافة أعمال البناء والصيانة تتم بأيادي شباب وشابات سعوديات من مختلف الأعمار تطوعوا لمساعدة هذه الأسر وبمشاركة العديد من المؤثرين لإدخال البهجة والفرح في نفوسهم.