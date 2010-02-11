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وزير الخارجية يناقش تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع نظيره بسلوفينيا

استعراض الجانبين في الرياض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية سلوفينيا الدكتور أنزي لوغار.

وفي بداية الاستقبال رحب وزير الخارجية ونظيره بسلوفينيا بتوصّل البلدين إلى اتفاق على توقيع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، السفير المعتمد لدى جمهورية سلوفينيا "غير مقيم"، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يناقش تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع نظيره بسلوفينيا
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية سلوفينيا الدكتور أنزي لوغار.

وفي بداية الاستقبال رحب وزير الخارجية ونظيره بسلوفينيا بتوصّل البلدين إلى اتفاق على توقيع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، السفير المعتمد لدى جمهورية سلوفينيا "غير مقيم"، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:30 PM

وزير الخارجية يناقش تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع نظيره بسلوفينيا

استعراض الجانبين في الرياض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية سلوفينيا الدكتور أنزي لوغار.

وفي بداية الاستقبال رحب وزير الخارجية ونظيره بسلوفينيا بتوصّل البلدين إلى اتفاق على توقيع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، السفير المعتمد لدى جمهورية سلوفينيا "غير مقيم"، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

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