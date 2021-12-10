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"أغلى ما علينا نشوفك بصحة".. كلمات ولي العهد لأمير الكويت تتصدر بالتنويه والإشادة

خلال مراسم تقليد سموه قلادة مبارك الكبير تقديرًا لما حققه من إنجازات بالمملكة

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي كلمة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير الملهم محمد بن سلمان، لسمو أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد: "أغلى ما علينا نشوفك بصحة"، بالتنويه والإشادة بسمو العبارات، وعذوبة الأسلوب الراقي الذي يمتلكه ولي العهد، الذي تربى بمدرسة حاكم نجد لنصف قرن من الزمان .

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مراسم منح أمير الكويت سمو ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تقديرًا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة، وتعزيز أواصر الأُخوَّة بين البلدين الشقيقين، والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحمَّل أمير الكويت سمو ولي العهد نقل سلامه وتحياته لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته القلبية له بموفور الصحة والعافية.

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"أغلى ما علينا نشوفك بصحة".. كلمات ولي العهد لأمير الكويت تتصدر بالتنويه والإشادة
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي كلمة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير الملهم محمد بن سلمان، لسمو أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد: "أغلى ما علينا نشوفك بصحة"، بالتنويه والإشادة بسمو العبارات، وعذوبة الأسلوب الراقي الذي يمتلكه ولي العهد، الذي تربى بمدرسة حاكم نجد لنصف قرن من الزمان .

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مراسم منح أمير الكويت سمو ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تقديرًا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة، وتعزيز أواصر الأُخوَّة بين البلدين الشقيقين، والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحمَّل أمير الكويت سمو ولي العهد نقل سلامه وتحياته لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته القلبية له بموفور الصحة والعافية.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
08:43 PM

"أغلى ما علينا نشوفك بصحة".. كلمات ولي العهد لأمير الكويت تتصدر بالتنويه والإشادة

خلال مراسم تقليد سموه قلادة مبارك الكبير تقديرًا لما حققه من إنجازات بالمملكة

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عبدالله العنزي - الرياض
2
4,582

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي كلمة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير الملهم محمد بن سلمان، لسمو أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد: "أغلى ما علينا نشوفك بصحة"، بالتنويه والإشادة بسمو العبارات، وعذوبة الأسلوب الراقي الذي يمتلكه ولي العهد، الذي تربى بمدرسة حاكم نجد لنصف قرن من الزمان .

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مراسم منح أمير الكويت سمو ولي العهد قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت تقديرًا لسموه وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة، وتعزيز أواصر الأُخوَّة بين البلدين الشقيقين، والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحمَّل أمير الكويت سمو ولي العهد نقل سلامه وتحياته لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته القلبية له بموفور الصحة والعافية.

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