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"الذبح تحت الأشجار" يحل أزمة زحام مسلخ الأفلاج وانتظار الساعات

مواطنون: العمل بخطة موسم الحج سيحل الأزمة

يشهد المسلخ الوحيد في الأفلاج "ليلى" هذه الأيام زحام وتكدس الذبائح، الأمر الذي دفع بعدد من الأهالي إلى الذبح تحت الأشجار هروباً من انتظار الساعات بالمسلخ.

وأكد مواطنون أنهم لجأوا إلى الذبح تحت الأشجار بعيداً عن التزاحم والانتظار لساعات لتسلّم الذبيحة، مشيرين إلى أن السبب الأول في ذلك الازدحام عدم توفير المسلخ لعدد كافٍ من الجزارين قياساً بعدد الذبائح.

وتوافد عدد كبير من المواطنين تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، مطالبين في الوقت نفسه الجهات المسؤولة بمعالجة تلك الازدحامات التي تتزامن مع الشهر الفضيل، والعمل بخطة موسم الحج بتسلّم الذبيحة وإبلاغ العميل بتوقيت ذبح وتسلّم ذبيحته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الذبح تحت الأشجار" يحل أزمة زحام مسلخ الأفلاج وانتظار الساعات
سبق

يشهد المسلخ الوحيد في الأفلاج "ليلى" هذه الأيام زحام وتكدس الذبائح، الأمر الذي دفع بعدد من الأهالي إلى الذبح تحت الأشجار هروباً من انتظار الساعات بالمسلخ.

وأكد مواطنون أنهم لجأوا إلى الذبح تحت الأشجار بعيداً عن التزاحم والانتظار لساعات لتسلّم الذبيحة، مشيرين إلى أن السبب الأول في ذلك الازدحام عدم توفير المسلخ لعدد كافٍ من الجزارين قياساً بعدد الذبائح.

وتوافد عدد كبير من المواطنين تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، مطالبين في الوقت نفسه الجهات المسؤولة بمعالجة تلك الازدحامات التي تتزامن مع الشهر الفضيل، والعمل بخطة موسم الحج بتسلّم الذبيحة وإبلاغ العميل بتوقيت ذبح وتسلّم ذبيحته.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
07:26 PM

"الذبح تحت الأشجار" يحل أزمة زحام مسلخ الأفلاج وانتظار الساعات

مواطنون: العمل بخطة موسم الحج سيحل الأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشهد المسلخ الوحيد في الأفلاج "ليلى" هذه الأيام زحام وتكدس الذبائح، الأمر الذي دفع بعدد من الأهالي إلى الذبح تحت الأشجار هروباً من انتظار الساعات بالمسلخ.

وأكد مواطنون أنهم لجأوا إلى الذبح تحت الأشجار بعيداً عن التزاحم والانتظار لساعات لتسلّم الذبيحة، مشيرين إلى أن السبب الأول في ذلك الازدحام عدم توفير المسلخ لعدد كافٍ من الجزارين قياساً بعدد الذبائح.

وتوافد عدد كبير من المواطنين تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك، مطالبين في الوقت نفسه الجهات المسؤولة بمعالجة تلك الازدحامات التي تتزامن مع الشهر الفضيل، والعمل بخطة موسم الحج بتسلّم الذبيحة وإبلاغ العميل بتوقيت ذبح وتسلّم ذبيحته.

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