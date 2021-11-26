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الاتفاق يستعد للفيصلي.. وفعاليات نسايم بانتظار الجماهير

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير قبل استضافة النادي الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم تدريب الاستحواذ من 3 مجموعات، بعد ذلك طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام حتى قبل موعد مواجهة النادي الفيصلي التي ستنطلق عند الساعة الـ6:55 من مساء يوم غدٍ السبت على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

وكانت إدارة نادي الاتفاق قد أعلنت عن الفعاليات المصاحبة لمباراة الاتفاق والفيصلي تحت عنوان "نسايم" التي بلغت أكثر من 10 أنشطة وبرامج متنوعة صممت للتناسب مع كافة شرائح الجماهير، وتشمل على "تحدي لعبة البينتبول، تحدي البلايستيشن، جلسات شتوية، ألعاب الرماية، جلسة طربية، بازار، قسم الأطعمة والمشروبات، قسم الأطفال".


وستبدأ فعاليات نسايم من الساعة 3:30 مساءً في ساحة ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، وتستمر لساعة بعد نهاية المباراة.

الاتفاق الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يستعد للفيصلي.. وفعاليات نسايم بانتظار الجماهير
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير قبل استضافة النادي الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم تدريب الاستحواذ من 3 مجموعات، بعد ذلك طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام حتى قبل موعد مواجهة النادي الفيصلي التي ستنطلق عند الساعة الـ6:55 من مساء يوم غدٍ السبت على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

وكانت إدارة نادي الاتفاق قد أعلنت عن الفعاليات المصاحبة لمباراة الاتفاق والفيصلي تحت عنوان "نسايم" التي بلغت أكثر من 10 أنشطة وبرامج متنوعة صممت للتناسب مع كافة شرائح الجماهير، وتشمل على "تحدي لعبة البينتبول، تحدي البلايستيشن، جلسات شتوية، ألعاب الرماية، جلسة طربية، بازار، قسم الأطعمة والمشروبات، قسم الأطفال".


وستبدأ فعاليات نسايم من الساعة 3:30 مساءً في ساحة ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، وتستمر لساعة بعد نهاية المباراة.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
08:27 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
09:13 PM

الاتفاق يستعد للفيصلي.. وفعاليات نسايم بانتظار الجماهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير قبل استضافة النادي الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم تدريب الاستحواذ من 3 مجموعات، بعد ذلك طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق الدمام حتى قبل موعد مواجهة النادي الفيصلي التي ستنطلق عند الساعة الـ6:55 من مساء يوم غدٍ السبت على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

وكانت إدارة نادي الاتفاق قد أعلنت عن الفعاليات المصاحبة لمباراة الاتفاق والفيصلي تحت عنوان "نسايم" التي بلغت أكثر من 10 أنشطة وبرامج متنوعة صممت للتناسب مع كافة شرائح الجماهير، وتشمل على "تحدي لعبة البينتبول، تحدي البلايستيشن، جلسات شتوية، ألعاب الرماية، جلسة طربية، بازار، قسم الأطعمة والمشروبات، قسم الأطفال".


وستبدأ فعاليات نسايم من الساعة 3:30 مساءً في ساحة ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، وتستمر لساعة بعد نهاية المباراة.

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