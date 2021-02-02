الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 306.000
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 2.770 إصابة بفيروس كورونا، و81 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الوباء.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد تصل إلى قرابة 306 آلاف إصابة، و3 آلاف و226 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".
الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-02
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 2.770 إصابة بفيروس كورونا، و81 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الوباء.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد تصل إلى قرابة 306 آلاف إصابة، و3 آلاف و226 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:44 PM
الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة
إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 306.000
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 2.770 إصابة بفيروس كورونا، و81 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الوباء.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد تصل إلى قرابة 306 آلاف إصابة، و3 آلاف و226 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".