النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 306.000

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 2.770 إصابة بفيروس كورونا، و81 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد تصل إلى قرابة 306 آلاف إصابة، و3 آلاف و226 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ محطات

اعلان
الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 2.770 إصابة بفيروس كورونا، و81 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد تصل إلى قرابة 306 آلاف إصابة، و3 آلاف و226 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:44 PM

الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يصيب 2.770 لبنانياً ويقتل 81 خلال 24 ساعة

إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 306.000

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
365

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 2.770 إصابة بفيروس كورونا، و81 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد تصل إلى قرابة 306 آلاف إصابة، و3 آلاف و226 حالة وفاة، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة