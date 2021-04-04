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"الإسلامية" تباشر توزيع هدية المليك من التمور الفاخرة في الأردن

جرى تسليمها لمستحقيها بحضور مستشار السفارة

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً بمكتب المستشار الإعلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن- هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور الفاخرة.

وجرى تسليم كمية من التمور لمستحقيها بحضور المستشار في السفارة فواز بن طنف العتيبي، ورئيس قسم الشؤون الإعلامية عماد المديفر.

من جهته، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن السفارة باشرت -بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين- توزيع شحنة من التمور الفاخرة المرسلة ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة، وستوزَّع على الجمعيات والمراكز الإسلامية واللاجئين السوريين وكل من يستهدفهم هذا البرنامج.

وقدّم السفير السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في كل مكان، وللوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.

وأثنى مواطنون أردنيون على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية" تباشر توزيع هدية المليك من التمور الفاخرة في الأردن
سبق

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً بمكتب المستشار الإعلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن- هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور الفاخرة.

وجرى تسليم كمية من التمور لمستحقيها بحضور المستشار في السفارة فواز بن طنف العتيبي، ورئيس قسم الشؤون الإعلامية عماد المديفر.

من جهته، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن السفارة باشرت -بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين- توزيع شحنة من التمور الفاخرة المرسلة ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة، وستوزَّع على الجمعيات والمراكز الإسلامية واللاجئين السوريين وكل من يستهدفهم هذا البرنامج.

وقدّم السفير السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في كل مكان، وللوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.

وأثنى مواطنون أردنيون على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
05:38 PM

"الإسلامية" تباشر توزيع هدية المليك من التمور الفاخرة في الأردن

جرى تسليمها لمستحقيها بحضور مستشار السفارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً بمكتب المستشار الإعلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن- هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور الفاخرة.

وجرى تسليم كمية من التمور لمستحقيها بحضور المستشار في السفارة فواز بن طنف العتيبي، ورئيس قسم الشؤون الإعلامية عماد المديفر.

من جهته، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن السفارة باشرت -بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين- توزيع شحنة من التمور الفاخرة المرسلة ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة، وستوزَّع على الجمعيات والمراكز الإسلامية واللاجئين السوريين وكل من يستهدفهم هذا البرنامج.

وقدّم السفير السديري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات عظيمة للإسلام والمسلمين في كل مكان، وللوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه البرامج النوعية وحرصه على التواصل مع القيادات الإسلامية وتوثيق العلاقات بما يخدم العمل الإسلامي في جوانبه كافة.

وأثنى مواطنون أردنيون على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

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