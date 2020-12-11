سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلومترًا غرب مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة. وتفصيلًا: أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أن الهزة شعر بها بعض المواطنين، ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بحدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.

مصر.. هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب منطقة غرب الجيزة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-11 سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلومترًا غرب مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.



وتفصيلًا: أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أن الهزة شعر بها بعض المواطنين، ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بحدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 09:07 PM

مصر.. هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب منطقة غرب الجيزة "القاضي": شعر بها بعض المواطنين ولم تسجل أي خسائر





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سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلومترًا غرب مدينة 6 أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.



وتفصيلًا: أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أن الهزة شعر بها بعض المواطنين، ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بحدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.