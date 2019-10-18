وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية.

وبحسب معلومات "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي.

ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة.

مكة.. شخص يتجرد من ملابسه ويهاجم الكادر الطبي بمستشفى الملك فيصل هادي العصيمي سبق 2019-10-18 ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة. وبحسب معلومات "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي. وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 01:07 AM

مكة.. شخص يتجرد من ملابسه ويهاجم الكادر الطبي بمستشفى الملك فيصل جرى التحفظ عليه وتسليمه إلى الصحة النفسية بـ"صحة مكة"





A A A





0 مشاركة

ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة.

وبحسب معلومات "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي.

وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية.