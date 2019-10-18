مكة.. شخص يتجرد من ملابسه ويهاجم الكادر الطبي بمستشفى الملك فيصل
جرى التحفظ عليه وتسليمه إلى الصحة النفسية بـ"صحة مكة"
ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة.
وبحسب معلومات "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي.
وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية.
مكة المكرمة
الجهات الأمنية
مستشفى الملك فيصل بالششة
الصحة النفسية
مكة.. شخص يتجرد من ملابسه ويهاجم الكادر الطبي بمستشفى الملك فيصل
هادي العصيمي
سبق
2019-10-18
ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة.
وبحسب معلومات "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي.
وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية.
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:07 AM
مكة.. شخص يتجرد من ملابسه ويهاجم الكادر الطبي بمستشفى الملك فيصل
جرى التحفظ عليه وتسليمه إلى الصحة النفسية بـ"صحة مكة"
ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة.
وبحسب معلومات "سبق"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي.
وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية.