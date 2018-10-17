"دهانات الجزيرة" تستعرض تجربتها في أعمال السلامة خلال ورشة للدفاع المدني

أكدت تطبيقها أعلى معايير السلامة العالمية في مصانعها ومنشآتها

استعرضت شركة "دهانات الجزيرة" تجربتها في أعمال السلامة خلال ورشة عمل، نظمتها المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير في الآونة الأخيرة بعنوان "المفاهيم الأساسية لأنظمة وإجراءات متطلبات السلامة في المنشآت".

وأكدت الشركة أهمية دور "مختص السلامة" داخل المنشآت، وضرورة تفعيل دوره وفق المعايير الخاصة بأنظمة السلامة للحد من المخاطر المحتملة.

وتعد "دهانات الجزيرة" أنموذجًا يحتذى به في تطبيق أعلى معايير السلامة العالمية داخل المنشآت الأهلية والخاصة، وتسعى لترسيخ مفاهيم السلامة العامة، ونشر الوعي بأهميتها وضرورتها في المجتمع.

وأسست الشركة قسمًا للسلامة الصناعية والبيئة حرصًا منها على سلامة منسوبيها والعاملين فيها من ناحية، وحفاظًا على ممتلكاتها وحماية للبيئة من ناحية أخرى. وفيما بعد تطور القسم ليشمل عددًا من الأفرع، كفرع الحماية والسلامة والتفتيش، وفرع المواد الخطرة، وفرع مشاريع السلامة، إضافة إلى فرع التراخيص والأعمال والتنسيق الإداري.

وركزت الشركة في معرض الشرح على المهام الموكلة لمدير السلامة فيها، إلى جانب المهام التي يتولاها مهندسو السلامة، والمهام الملقاة على عاتق مراقبي السلامة. وعرضت ثمانية نماذج للوائح المعمول بها في قسم السلامة، وسلطت الضوء على الكثير من الأنشطة والإجراءات التي يؤديها القسم تعزيزًا لمفهوم السلامة المهنية لدى العاملين، بما يضمن سير العمل دون حوادث بإذن الله.

وأكدت أهمية تفعيل دور مختص السلامة، ومنحه الصلاحيات المطلوبة لمزاولة عمله، وأهمية استقلال عمله؛ لتكون له صلاحيات أوسع لمنع أي خطر في المنشأة، وتمتعه بالخبرة العالية، وتفعيل إجراءات السلامة لزيادة وعي الموظفين وإدراكهم أهمية السلامة، ودورها في المنشأة، وتفعيل برنامج المخالفات بعد التدريب ورفع الوعي من أجل الحد من الممارسات غير المقبولة التي تؤثر في صحة وسلامة العاملين في الموقع، ولتوفير بيئة عمل آمنة.

وكانت "دهانات الجزيرة" قد حصلت على شهادة OHSAS 18001:2007 (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية)، المؤكدة لكفاءتها التصنيعية وبيئة عملها الآمنة والصحية المعززة للإنتاجية، وتطابق منتجاتها مع معايير الجودة والمعايير الصحية والبيئية والأمن والسلامة، وانسجامها مع مفهوم الأبنية الخضراء المستدامة المطبق في عدد من البلدان، الذي يعد نظامًا أساسيًّا لاعتماد أي مبنى أو مشروع عقاري جديد نظرًا لفوائده الكبيرة في مجال البناء وتوفير الطاقة والمياه، وعلى صعيد صحة الإنسان وحماية البيئة.

وشهدت ورشة العمل التي عُقدت في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأبها تكريم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، اللواء أحمد بن سعيد آل كاسي، شركة دهانات الجزيرة لقاء مشاركتها في الورشة. وتسلم مدير السلامة والصحة المهنية المهندس سلطان منصور القحطاني شهادة شكر وتقدير بهذه المناسبة.