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"رينارد" ومساعدوه يتابعون "ديربي جدة" من مدرجات ملعب عبدالله الفيصل

قبل مواجهة اليابان في الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022

عادت الإثارة من جديد إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي يحتضن الآن "ديربي جدة" الكبير بين الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد 9 سنوات من أعمال الصيانة والتطوير.

وشهدت مدرجات الملعب حضور المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعدَيْه؛ وذلك للوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر قبل مواجهتَي اليابان والصين في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويحرص المدير الفني للأخضر السعودي ومساعداه منذ انطلاق منافسات الموسم الجديد على مشاهدة جميع مباريات دوري المحترفين.

وكان المدير الفني الفرنسي "إيرڤي رينارد" قد أعلن في الأيام القليلة الماضية قائمة الأخضر السعودي استعدادًا لخوض غمار منافسات الجولتَيْن الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتُقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفيه تلتقي السعودية اليابان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)، وتلعب أستراليا مع عُمان، والصين مع فيتنام.

وفي الثاني عشر من أكتوبر يواجه الأخضر نظيره الصيني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) لحساب الجولة الرابعة من التصفيات النهائية.

وتضم المجموعة إلى جوار الأخضر السعودي (اليابان وأستراليا والصين وعُمان وفيتنام)، على أن يتأهل صاحبا المركزَين الأولَين في كل من المجموعتَين مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة الملحق الآسيوي الفاصلة، ويتأهل الفائز لخوض الملحق العالمي.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رينارد" ومساعدوه يتابعون "ديربي جدة" من مدرجات ملعب عبدالله الفيصل
سبق

عادت الإثارة من جديد إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي يحتضن الآن "ديربي جدة" الكبير بين الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد 9 سنوات من أعمال الصيانة والتطوير.

وشهدت مدرجات الملعب حضور المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعدَيْه؛ وذلك للوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر قبل مواجهتَي اليابان والصين في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويحرص المدير الفني للأخضر السعودي ومساعداه منذ انطلاق منافسات الموسم الجديد على مشاهدة جميع مباريات دوري المحترفين.

وكان المدير الفني الفرنسي "إيرڤي رينارد" قد أعلن في الأيام القليلة الماضية قائمة الأخضر السعودي استعدادًا لخوض غمار منافسات الجولتَيْن الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتُقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفيه تلتقي السعودية اليابان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)، وتلعب أستراليا مع عُمان، والصين مع فيتنام.

وفي الثاني عشر من أكتوبر يواجه الأخضر نظيره الصيني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) لحساب الجولة الرابعة من التصفيات النهائية.

وتضم المجموعة إلى جوار الأخضر السعودي (اليابان وأستراليا والصين وعُمان وفيتنام)، على أن يتأهل صاحبا المركزَين الأولَين في كل من المجموعتَين مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة الملحق الآسيوي الفاصلة، ويتأهل الفائز لخوض الملحق العالمي.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:39 PM

"رينارد" ومساعدوه يتابعون "ديربي جدة" من مدرجات ملعب عبدالله الفيصل

قبل مواجهة اليابان في الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عادت الإثارة من جديد إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي يحتضن الآن "ديربي جدة" الكبير بين الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد 9 سنوات من أعمال الصيانة والتطوير.

وشهدت مدرجات الملعب حضور المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" برفقة مساعدَيْه؛ وذلك للوقوف على جاهزية لاعبي الأخضر قبل مواجهتَي اليابان والصين في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويحرص المدير الفني للأخضر السعودي ومساعداه منذ انطلاق منافسات الموسم الجديد على مشاهدة جميع مباريات دوري المحترفين.

وكان المدير الفني الفرنسي "إيرڤي رينارد" قد أعلن في الأيام القليلة الماضية قائمة الأخضر السعودي استعدادًا لخوض غمار منافسات الجولتَيْن الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وتُقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفيه تلتقي السعودية اليابان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)، وتلعب أستراليا مع عُمان، والصين مع فيتنام.

وفي الثاني عشر من أكتوبر يواجه الأخضر نظيره الصيني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) لحساب الجولة الرابعة من التصفيات النهائية.

وتضم المجموعة إلى جوار الأخضر السعودي (اليابان وأستراليا والصين وعُمان وفيتنام)، على أن يتأهل صاحبا المركزَين الأولَين في كل من المجموعتَين مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة الملحق الآسيوي الفاصلة، ويتأهل الفائز لخوض الملحق العالمي.

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