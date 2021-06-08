النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عودة موقع الحكومة البريطانية للعمل و"أسوشيتد برس" تكشف سبب الأعطال الواسعة حول العالم

عقب تعطل العديد من مواقع الإنترنت بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية

كشفت تقارير إخبارية قبل قليل، عن عودة العمل لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت؛ وذلك عقب أعطال واسعة ضربت مواقع حكومية وإخبارية عالمية.

يأتي ذلك وسط أنباء عن وجود خلل في شركة خدمات سحابية، قد يكون السبب في عطل مواقع إنترنت حول العالم؛ وفق "أسوشيتد برس".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت، الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم، تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن مواقع "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت"، أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية و"فاينانشيال تايمز و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الجارديان".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
عودة موقع الحكومة البريطانية للعمل و"أسوشيتد برس" تكشف سبب الأعطال الواسعة حول العالم
سبق

كشفت تقارير إخبارية قبل قليل، عن عودة العمل لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت؛ وذلك عقب أعطال واسعة ضربت مواقع حكومية وإخبارية عالمية.

يأتي ذلك وسط أنباء عن وجود خلل في شركة خدمات سحابية، قد يكون السبب في عطل مواقع إنترنت حول العالم؛ وفق "أسوشيتد برس".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت، الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم، تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن مواقع "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت"، أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية و"فاينانشيال تايمز و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الجارديان".

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
01:55 PM

عودة موقع الحكومة البريطانية للعمل و"أسوشيتد برس" تكشف سبب الأعطال الواسعة حول العالم

عقب تعطل العديد من مواقع الإنترنت بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,545

كشفت تقارير إخبارية قبل قليل، عن عودة العمل لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت؛ وذلك عقب أعطال واسعة ضربت مواقع حكومية وإخبارية عالمية.

يأتي ذلك وسط أنباء عن وجود خلل في شركة خدمات سحابية، قد يكون السبب في عطل مواقع إنترنت حول العالم؛ وفق "أسوشيتد برس".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت، الثلاثاء، بتعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية.

وذكرت الوكالة أن العديد من مواقع الإنترنت في العالم، تعطلت صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، بينها مواقع تعود لوسائل إعلام كبرى.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إن مواقع "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت"، أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية و"فاينانشيال تايمز و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الجارديان".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,636

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة