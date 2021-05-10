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"إثراء" يطلق مجموعة فعاليات بشعار "إثراء يُضيء بكم فرحًا"

موجهة لمختلف الفئات العمرية.. وتبدأ من ثاني أيام العيد

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بعنوان "عيد إثراء، يضيء بكم فرحًا"، عبر باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية، على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد.

وتتضمن برامج عيد الفطر المبارك، إقامة معرض الفن التفاعلي "ثرى" الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه من حيث إعادة تصور الطريقة التي تعالج بها المشاكل البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، سيستمر المعرض حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويتيح المركز حجز تذاكر العيد عبر موقع "إثراء" الإلكتروني https://www.ithra.com، حيث يتطلب حضور الفعاليات الحصول على تذكرة؛ حفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا".

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"إثراء" يطلق مجموعة فعاليات بشعار "إثراء يُضيء بكم فرحًا"
سبق

يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بعنوان "عيد إثراء، يضيء بكم فرحًا"، عبر باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية، على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد.

وتتضمن برامج عيد الفطر المبارك، إقامة معرض الفن التفاعلي "ثرى" الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه من حيث إعادة تصور الطريقة التي تعالج بها المشاكل البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، سيستمر المعرض حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويتيح المركز حجز تذاكر العيد عبر موقع "إثراء" الإلكتروني https://www.ithra.com، حيث يتطلب حضور الفعاليات الحصول على تذكرة؛ حفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا".

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
02:23 PM

"إثراء" يطلق مجموعة فعاليات بشعار "إثراء يُضيء بكم فرحًا"

موجهة لمختلف الفئات العمرية.. وتبدأ من ثاني أيام العيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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يطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بعيد الفطر المبارك بعنوان "عيد إثراء، يضيء بكم فرحًا"، عبر باقة متنوعة من الفعاليات الموجهة لمختلف الفئات العمرية، على مدى ثلاثة أيام بدءًا من ثاني أيام العيد.

وتتضمن برامج عيد الفطر المبارك، إقامة معرض الفن التفاعلي "ثرى" الذي يستمر حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويعد هذا المعرض الأول من نوعه من حيث إعادة تصور الطريقة التي تعالج بها المشاكل البيئية الأكثر أهمية في العصر الحالي، سيستمر المعرض حتى 30 سبتمبر 2021م.

ويتيح المركز حجز تذاكر العيد عبر موقع "إثراء" الإلكتروني https://www.ithra.com، حيث يتطلب حضور الفعاليات الحصول على تذكرة؛ حفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة "كورونا".

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