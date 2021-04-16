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الدعوة بالحكمة وروحانية رمضان تقود خادمة فلبينية لإشهار إسلامها

نطقت الشهادتين على يد مكفولها في مقر الجاليات بـ"شرائع مكة "

أثمرت جهود جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة عن إعلان خادمة من الجنسية الفلبينية الدخول في الإسلام.

وفي التفاصيل .. ذكرت جمعية الدعوة بالشرائع ، أن الخادمة بعد حسن التعامل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة من قِبل مكفولها أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، وجرى نطق الشهادتين على يد مكفولها بحضور زوجته في مقر الجمعية الأمر الذي أدخل السرور على الحاضرين.

فيما .. صرح نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة الدكتور ستر بن ثواب الجعيد بأنه من بشائر الخير في غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام إسلام إحدى الجاليات الفلبينية وسبقها إسلام ثلاثة أشخاص خلال هذا الأسبوع.

وأوضح "الجعيد "أن عدد من أسلم في هذه الجمعية منذ افتتاحها وصل 9 آلاف مسلم جديد وهذا بفضل الله تعالى ثم بما تتلقاه الجاليات في هذه البلاد من حسن التعامل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وكذلك حسن تعامل الكفلاء والكفيلات مع مكفوليهم فدخول المكفول في دين الكفيل دليل على حسن تعامله له ومحبة ما هو عليه.

وقال "الجعيد" إن جهود جمعيات الدعوة في هذه البلاد المباركة لها أثر ظاهر في دعوة غير المسلمين للإسلام وتعليمهم العقيدة الصحيحة وما في هذا الدين من سماحة وخير، وثمّن ما توليه حكومتنا الرشيدة لهذه الجمعيات من الاهتمام والدعم، كما شكر المحسنين وأهل الخير في هذا البلد المعطاء بما يدعمون به المشروعات الدعوية والبرامج المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدعوة بالحكمة وروحانية رمضان تقود خادمة فلبينية لإشهار إسلامها
سبق

أثمرت جهود جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة عن إعلان خادمة من الجنسية الفلبينية الدخول في الإسلام.

وفي التفاصيل .. ذكرت جمعية الدعوة بالشرائع ، أن الخادمة بعد حسن التعامل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة من قِبل مكفولها أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، وجرى نطق الشهادتين على يد مكفولها بحضور زوجته في مقر الجمعية الأمر الذي أدخل السرور على الحاضرين.

فيما .. صرح نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة الدكتور ستر بن ثواب الجعيد بأنه من بشائر الخير في غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام إسلام إحدى الجاليات الفلبينية وسبقها إسلام ثلاثة أشخاص خلال هذا الأسبوع.

وأوضح "الجعيد "أن عدد من أسلم في هذه الجمعية منذ افتتاحها وصل 9 آلاف مسلم جديد وهذا بفضل الله تعالى ثم بما تتلقاه الجاليات في هذه البلاد من حسن التعامل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وكذلك حسن تعامل الكفلاء والكفيلات مع مكفوليهم فدخول المكفول في دين الكفيل دليل على حسن تعامله له ومحبة ما هو عليه.

وقال "الجعيد" إن جهود جمعيات الدعوة في هذه البلاد المباركة لها أثر ظاهر في دعوة غير المسلمين للإسلام وتعليمهم العقيدة الصحيحة وما في هذا الدين من سماحة وخير، وثمّن ما توليه حكومتنا الرشيدة لهذه الجمعيات من الاهتمام والدعم، كما شكر المحسنين وأهل الخير في هذا البلد المعطاء بما يدعمون به المشروعات الدعوية والبرامج المختلفة.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:15 AM

الدعوة بالحكمة وروحانية رمضان تقود خادمة فلبينية لإشهار إسلامها

نطقت الشهادتين على يد مكفولها في مقر الجاليات بـ"شرائع مكة "

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أثمرت جهود جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة عن إعلان خادمة من الجنسية الفلبينية الدخول في الإسلام.

وفي التفاصيل .. ذكرت جمعية الدعوة بالشرائع ، أن الخادمة بعد حسن التعامل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة من قِبل مكفولها أكدت رغبتها الدخول في الإسلام، وجرى نطق الشهادتين على يد مكفولها بحضور زوجته في مقر الجمعية الأمر الذي أدخل السرور على الحاضرين.

فيما .. صرح نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الدعوة بالشرائع بمكة المكرمة الدكتور ستر بن ثواب الجعيد بأنه من بشائر الخير في غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام إسلام إحدى الجاليات الفلبينية وسبقها إسلام ثلاثة أشخاص خلال هذا الأسبوع.

وأوضح "الجعيد "أن عدد من أسلم في هذه الجمعية منذ افتتاحها وصل 9 آلاف مسلم جديد وهذا بفضل الله تعالى ثم بما تتلقاه الجاليات في هذه البلاد من حسن التعامل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وكذلك حسن تعامل الكفلاء والكفيلات مع مكفوليهم فدخول المكفول في دين الكفيل دليل على حسن تعامله له ومحبة ما هو عليه.

وقال "الجعيد" إن جهود جمعيات الدعوة في هذه البلاد المباركة لها أثر ظاهر في دعوة غير المسلمين للإسلام وتعليمهم العقيدة الصحيحة وما في هذا الدين من سماحة وخير، وثمّن ما توليه حكومتنا الرشيدة لهذه الجمعيات من الاهتمام والدعم، كما شكر المحسنين وأهل الخير في هذا البلد المعطاء بما يدعمون به المشروعات الدعوية والبرامج المختلفة.

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