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"أزمة سبتة".. البرلمان العربي يرفض قرار نظيره الأوروبي ويتضامن مع المغرب

في جلسة طارئة.. والعسومي: انطلاقًا من تضامننا وتأييدنا للمملكة في مواجهة هذه الأزمة

شدد البرلمان العربي، السبت، على رفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي حيال أزمة "جيب سبتة" الخاضع للإدارة الإسبانية، شمالي المغرب؛ فيما جرى التأكيد على التضامن مع الرباط.

وقال البرلمان العربي: "نرفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي رفضًا كاملًا بخصوص سبتة، ونوجه رسالة تضامن للأشقاء في المغرب".

وأضاف أن "من واجبنا الدفاع عن المغرب واستقلال المغرب وسيادته"؛ في إشارة إلى التطورات الأخيرة التي أعقبت الأزمة مع إسبانيا.

وانعقدت -السبت- جلسة طارئة للبرلمان العربي، خُصصت لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب في ما يتعلق بأحداث "جيب سبتة".

وكان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قد قال: إن جلسة اليوم تأتي انطلاقًا من التزام البرلمان العربي بمسؤوليته في التضامن مع المغرب وتأييده في مواجهة هذه الأزمة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فإن البرلمان العربي كان قد أكد أيضًا تثمينه للدور الذي اضطلع به المغرب طيلة سنوات في ملف الهجرة.

وفي المنحى نفسه؛ كان البرلمان العربي قد أبدى رفضه لدخول البرلمان الأوروبي على الخط، في ظل الأزمة الدبلوماسية الثنائية بين مدريد والرباط.

وفي وقت سابق، أصدر البرلمان الأوروبي، قراره الرافض لما اعتبره "استخدام المغرب للقاصرين غير المصحوبين بمرافقين" للضغط السياسي على إسبانيا.

وتمكن آلاف المهاجرين من العبور إلى جيب سبتة الخاضع لإسبانيا؛ في ظل توتر العلاقات، لكن أغلبهم أعيدوا إلى المغرب، في وقت لاحق.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، عندما اكتشفت الرباط أن جارتها الأوروبية استقبلت زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، على أراضيها من أجل العلاج.

وعاتبت الرباط، مدريد على استقبال "غالي" الذي كانت تلاحقه اتهامات بانتهاكات حقوقية، وقالت إنه استخدم جواز سفر مزورًا في إسبانيا من أجل الإفلات من القانون.

وترى الرباط، أن مدريد تريد إضفاء تحويل الأزمة إلى نطاق أوسع بين أوروبا والمغرب؛ في حين أن التوتر حاصل بشكل ثنائي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أزمة سبتة".. البرلمان العربي يرفض قرار نظيره الأوروبي ويتضامن مع المغرب
سبق

شدد البرلمان العربي، السبت، على رفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي حيال أزمة "جيب سبتة" الخاضع للإدارة الإسبانية، شمالي المغرب؛ فيما جرى التأكيد على التضامن مع الرباط.

وقال البرلمان العربي: "نرفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي رفضًا كاملًا بخصوص سبتة، ونوجه رسالة تضامن للأشقاء في المغرب".

وأضاف أن "من واجبنا الدفاع عن المغرب واستقلال المغرب وسيادته"؛ في إشارة إلى التطورات الأخيرة التي أعقبت الأزمة مع إسبانيا.

وانعقدت -السبت- جلسة طارئة للبرلمان العربي، خُصصت لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب في ما يتعلق بأحداث "جيب سبتة".

وكان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قد قال: إن جلسة اليوم تأتي انطلاقًا من التزام البرلمان العربي بمسؤوليته في التضامن مع المغرب وتأييده في مواجهة هذه الأزمة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فإن البرلمان العربي كان قد أكد أيضًا تثمينه للدور الذي اضطلع به المغرب طيلة سنوات في ملف الهجرة.

وفي المنحى نفسه؛ كان البرلمان العربي قد أبدى رفضه لدخول البرلمان الأوروبي على الخط، في ظل الأزمة الدبلوماسية الثنائية بين مدريد والرباط.

وفي وقت سابق، أصدر البرلمان الأوروبي، قراره الرافض لما اعتبره "استخدام المغرب للقاصرين غير المصحوبين بمرافقين" للضغط السياسي على إسبانيا.

وتمكن آلاف المهاجرين من العبور إلى جيب سبتة الخاضع لإسبانيا؛ في ظل توتر العلاقات، لكن أغلبهم أعيدوا إلى المغرب، في وقت لاحق.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، عندما اكتشفت الرباط أن جارتها الأوروبية استقبلت زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، على أراضيها من أجل العلاج.

وعاتبت الرباط، مدريد على استقبال "غالي" الذي كانت تلاحقه اتهامات بانتهاكات حقوقية، وقالت إنه استخدم جواز سفر مزورًا في إسبانيا من أجل الإفلات من القانون.

وترى الرباط، أن مدريد تريد إضفاء تحويل الأزمة إلى نطاق أوسع بين أوروبا والمغرب؛ في حين أن التوتر حاصل بشكل ثنائي.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
04:25 PM

"أزمة سبتة".. البرلمان العربي يرفض قرار نظيره الأوروبي ويتضامن مع المغرب

في جلسة طارئة.. والعسومي: انطلاقًا من تضامننا وتأييدنا للمملكة في مواجهة هذه الأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد البرلمان العربي، السبت، على رفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي حيال أزمة "جيب سبتة" الخاضع للإدارة الإسبانية، شمالي المغرب؛ فيما جرى التأكيد على التضامن مع الرباط.

وقال البرلمان العربي: "نرفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي رفضًا كاملًا بخصوص سبتة، ونوجه رسالة تضامن للأشقاء في المغرب".

وأضاف أن "من واجبنا الدفاع عن المغرب واستقلال المغرب وسيادته"؛ في إشارة إلى التطورات الأخيرة التي أعقبت الأزمة مع إسبانيا.

وانعقدت -السبت- جلسة طارئة للبرلمان العربي، خُصصت لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب في ما يتعلق بأحداث "جيب سبتة".

وكان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قد قال: إن جلسة اليوم تأتي انطلاقًا من التزام البرلمان العربي بمسؤوليته في التضامن مع المغرب وتأييده في مواجهة هذه الأزمة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فإن البرلمان العربي كان قد أكد أيضًا تثمينه للدور الذي اضطلع به المغرب طيلة سنوات في ملف الهجرة.

وفي المنحى نفسه؛ كان البرلمان العربي قد أبدى رفضه لدخول البرلمان الأوروبي على الخط، في ظل الأزمة الدبلوماسية الثنائية بين مدريد والرباط.

وفي وقت سابق، أصدر البرلمان الأوروبي، قراره الرافض لما اعتبره "استخدام المغرب للقاصرين غير المصحوبين بمرافقين" للضغط السياسي على إسبانيا.

وتمكن آلاف المهاجرين من العبور إلى جيب سبتة الخاضع لإسبانيا؛ في ظل توتر العلاقات، لكن أغلبهم أعيدوا إلى المغرب، في وقت لاحق.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، عندما اكتشفت الرباط أن جارتها الأوروبية استقبلت زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، على أراضيها من أجل العلاج.

وعاتبت الرباط، مدريد على استقبال "غالي" الذي كانت تلاحقه اتهامات بانتهاكات حقوقية، وقالت إنه استخدم جواز سفر مزورًا في إسبانيا من أجل الإفلات من القانون.

وترى الرباط، أن مدريد تريد إضفاء تحويل الأزمة إلى نطاق أوسع بين أوروبا والمغرب؛ في حين أن التوتر حاصل بشكل ثنائي.

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