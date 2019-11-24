حتى 2022.. "أبل" تؤجل إطلاق تقنية تحمي بياناتك البنكية

الشركة الأمريكية تُبرر: لا تزال في نطاق الاختبار التجريبي

أجّلت شركة "أبل" الأمريكية إطلاق تقنية جديدة مبتكرة يمكنها أن تحمي بياناتك البنكية بصورة فائقة حتى عام 2022.

وكانت "أبل" قد أعلنت في وقت سابق نيتها إطلاق بطاقات الهوية الرقمية لحماية بيانات المستخدمين البنكية لتكون بديلًا عن البطاقات الائتمانية العادية خلال وقت متأخر من عام 2021؛ ولكنها تراجعت لتجعل الإطلاق خلال عام 2022 المقبل.

وأشار الموقع الرسمي لنظام تشغيل "آي أو إس 15" التابع لشركة "أبل" إلى أن ميزة تخزين معرفك في تطبيق "واليت" الخاص بهواتف "آيفون" والمعروف باسم بطاقات الهوية الرقمية، تم تأجيل إطلاقها.

ومن المتوقع أن تدعم بطاقات الهوية الرقمية في مختلف الأماكن التجارية وتجار التجزئة حول العالم، وبعض الأماكن الرسمية ومن أبرزها نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل الأمريكي وفي المطارات الأمريكية المختلفة.

وستكون بطاقات الهوية الرقمية التابعة لشركة "أبل" متاحة للتشغيل على هواتف "آيفون" وساعات "أبل ووتش"، وستكون متوافقة للعمل على أجهزة قارئ الهوية؛ بحيث لا يضطر المستخدم لتسليم هاتف "آيفون" أو ساعة "أبل ووتش" للموظفين.

وأرجعت "أبل" قرار التأجيل، إلى أن التقنية لا تزال في نطاق الاختبار التجريبي حاليًا، وتحتاج إلى المزيد من الدعم لتخزين بيانات المعرفات الرقمية المختلفة.