لمعالجة التشوه البصري.. رفع 2480 سيارة تالفة ومتهالكة في الجوف

متحدث الأمانة: رفعها تم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها لسحبها

رفعت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال شهر، 2480 سيارة تالفة ومتهالكة من الشوارع والطرقات والأراضي الفضاء في مدن وأحياء المنطقة، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة مختلف مظاهر التشوه البصري.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن رفع المركبات التالفة يتم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها لسحبها؛ مؤكدًا حرص الأمانة على إزالة كل ما يشوه المشهد الحضري.

وتشمل أعمال الأمانة لتحسين المشهد الحضري رفع مخلفات البناء، وإزالة اللوحات التجارية المخالفة، والكتابات على الجدران، والحد من الباعة الجائلين، والارتقاء بخدمات النظافة، وتحسين مظهر حاويات النفايات وغيرها.