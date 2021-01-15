"الخزمري" لرتبة رئيس رقباء بشرطة المندق

احتفل مساعد قائد الدوريات الأمنية بشرطة محافظة المندق، حسن أحمد الخزمري الزهراني، بترقيته إلى رتبة "رئيس رقباء".
"سبق" تبارك لـ"الخزمري"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل مساعد قائد الدوريات الأمنية بشرطة محافظة المندق، حسن أحمد الخزمري الزهراني، بترقيته إلى رتبة "رئيس رقباء".
"سبق" تبارك لـ"الخزمري"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل مساعد قائد الدوريات الأمنية بشرطة محافظة المندق، حسن أحمد الخزمري الزهراني، بترقيته إلى رتبة "رئيس رقباء".
"سبق" تبارك لـ"الخزمري"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل مساعد قائد الدوريات الأمنية بشرطة محافظة المندق، حسن أحمد الخزمري الزهراني، بترقيته إلى رتبة "رئيس رقباء".
"سبق" تبارك لـ"الخزمري"، وتتمنى له المزيد من النجاحات.