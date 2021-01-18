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إغلاق العاصمة واشنطن بسبب تهديد أمني ومنع الخروج والدخول منها

بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي

أكد مصدر لمسؤول لـ"رويترز" إغلاق العاصمة الأمريكية واشنطن، وقال إنه تقرر من العاصمة الدخول والخروج منها لتهديد أمني خارجي.
وقال مصدر مسؤول إنه تقرر إغلاق مبنى الكابيتول، بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي، فيما طلب من الناس البقاء في الداخل وعدم المغادرة والابتعاد عن النوافذ والأبواب.
ونقلت وكالة "أ.ب" أنه تقرر إجلاء المشاركين في بروفة حفل تنصيب بايدن بالجانب الغربي من الكابيتول.

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إغلاق العاصمة واشنطن بسبب تهديد أمني ومنع الخروج والدخول منها
سبق

أكد مصدر لمسؤول لـ"رويترز" إغلاق العاصمة الأمريكية واشنطن، وقال إنه تقرر من العاصمة الدخول والخروج منها لتهديد أمني خارجي.
وقال مصدر مسؤول إنه تقرر إغلاق مبنى الكابيتول، بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي، فيما طلب من الناس البقاء في الداخل وعدم المغادرة والابتعاد عن النوافذ والأبواب.
ونقلت وكالة "أ.ب" أنه تقرر إجلاء المشاركين في بروفة حفل تنصيب بايدن بالجانب الغربي من الكابيتول.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
06:56 PM

إغلاق العاصمة واشنطن بسبب تهديد أمني ومنع الخروج والدخول منها

بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مصدر لمسؤول لـ"رويترز" إغلاق العاصمة الأمريكية واشنطن، وقال إنه تقرر من العاصمة الدخول والخروج منها لتهديد أمني خارجي.
وقال مصدر مسؤول إنه تقرر إغلاق مبنى الكابيتول، بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي، فيما طلب من الناس البقاء في الداخل وعدم المغادرة والابتعاد عن النوافذ والأبواب.
ونقلت وكالة "أ.ب" أنه تقرر إجلاء المشاركين في بروفة حفل تنصيب بايدن بالجانب الغربي من الكابيتول.

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