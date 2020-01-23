وأضاف: "جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص".

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق ضبطت (3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر داخل مركبة يقودها مواطن ويرافقه آخر عبر طريق الساحل.

ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، (3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر بحوزة شخصين.

مكة.. ضبط 3 كجم حشيش داخل مركبة مواطن يرافقه آخر وتوقيفهما صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-23 ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، (3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر بحوزة شخصين. وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق ضبطت (3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر داخل مركبة يقودها مواطن ويرافقه آخر عبر طريق الساحل. وأضاف: "جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 09:33 AM

مكة.. ضبط 3 كجم حشيش داخل مركبة مواطن يرافقه آخر وتوقيفهما في تدخّل من القوة الخاصة لأمن الطرق على طريق الساحل تبعته إحالة





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ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرّمة، (3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر بحوزة شخصين.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق ضبطت (3) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدّر داخل مركبة يقودها مواطن ويرافقه آخر عبر طريق الساحل.

وأضاف: "جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص".