بالفيديو.."العرفج": أتمنى من "الإعلام" إصدار تراخيص لمن يُعلنون في وسائل التواصل

أكد أن منتدى الإعلام السعودي نجح بنسبة 80 %

اقترح عامل المعرفة "أحمد العرفج" على وزارة الإعلام إصدار تراخيص للمشاهير الذين يُعلنون على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن "منتدى الإعلام السعودي" نجح بنسبة 80 % .

بداية أوضح"العرفج" أنه ليس من استضاف المؤثرين بالمنتدى، بل هيئة الصحفيين، ولا يمكن التقليل من جهودهم على مواقع التواصل، مشيرًا إلى أن الهجوم على المشاهير سببه الغيرة.

وفي فقرة "مزاين الكتب" فقد استعرض "العرفج" كتاب "الوليد: الملياردير، رجل الأعمال، الأمير" الذي يروي سيرة الأمير "الوليد بن طلال" من تأليف الإعلامي البريطاني "ريز خان."

كما أظهر البرنامج مقطع فيديو لرئيس نادي الهلال "فهد بن نافل" وهو يمشي مع "العرفج" ويصرح: "أمشي في المفاوضات مع اللاعبين".

في سياق متصل، أكد "العرفج" أن "قمة العشرين" هي أهم قمة على وجه الكرة الأرضية.. احنا أخذناها برقم جوال مميز 20 / 02/2020 لننتقل بها ليس إلى دول العالم الأول، بل دول العالم قبل الأول.





وفي فقرة "سيرة وتر" فقد وقع اختيار "العرفج" على أغنية "نالت على يدها" من غناء "فدوى المالكي" ومن موسيقى ألحان الدكتور "ممدوح الجبالي" الذي روى قصة الأغنية.



