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فيفا يؤكد رسمياً تلقيه طلباً سعودياً لاستضافة كأس العالم للشباب

5 ملفات تتنافس لاستضافة الحدث العالمي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تلقيه 5 ملفات استضافة لكأس العالم 2021 للشباب، ومن ضمنها الملف المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين.

وأوضح فيفا أن الملفات التي استلمها لطلب الاستضافة، ملف مشترك بين الاتحاد السعودي والبحريني والإماراتي لكرة القدم، وملف للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وملف للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وملف للاتحاد البيروفي لكرة القدم، وملف مشترك بين الاتحادين التايلاندي والميانماري لكرة القدم.

يذكر أن بطولة كأس العالم للشباب الحالية ستقام في بولندا على أن تبدأ في 23 مايو وتنتهي في 15 يونيو المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيفا يؤكد رسمياً تلقيه طلباً سعودياً لاستضافة كأس العالم للشباب
سبق

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تلقيه 5 ملفات استضافة لكأس العالم 2021 للشباب، ومن ضمنها الملف المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين.

وأوضح فيفا أن الملفات التي استلمها لطلب الاستضافة، ملف مشترك بين الاتحاد السعودي والبحريني والإماراتي لكرة القدم، وملف للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وملف للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وملف للاتحاد البيروفي لكرة القدم، وملف مشترك بين الاتحادين التايلاندي والميانماري لكرة القدم.

يذكر أن بطولة كأس العالم للشباب الحالية ستقام في بولندا على أن تبدأ في 23 مايو وتنتهي في 15 يونيو المقبل.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
10:37 PM
اخر تعديل
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
11:48 PM

فيفا يؤكد رسمياً تلقيه طلباً سعودياً لاستضافة كأس العالم للشباب

5 ملفات تتنافس لاستضافة الحدث العالمي

A A A
محمد البقمي - الرياض
5
3,029

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تلقيه 5 ملفات استضافة لكأس العالم 2021 للشباب، ومن ضمنها الملف المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين.

وأوضح فيفا أن الملفات التي استلمها لطلب الاستضافة، ملف مشترك بين الاتحاد السعودي والبحريني والإماراتي لكرة القدم، وملف للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وملف للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وملف للاتحاد البيروفي لكرة القدم، وملف مشترك بين الاتحادين التايلاندي والميانماري لكرة القدم.

يذكر أن بطولة كأس العالم للشباب الحالية ستقام في بولندا على أن تبدأ في 23 مايو وتنتهي في 15 يونيو المقبل.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,728
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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