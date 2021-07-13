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شاهد.. أهالي حي الورود بينبع يشكون نقص الخدمات البلدية ويطالبون بالإنارة والسفلتة

يعاني سكان حي الورود بمحافظة ينبع بسبب نقص بعض الخدمات البلدية، وأهمها خدمة الإنارة؛ ما جعل الحي يغرق في ظلام دامس، إضافة إلى عدم سفلتة شوارعه، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في شكواهم في الاعتبار.

وتلقت"سبق" شكاوى عدة من الأهالي أبدوا فيها استياءهم من غياب الإنارة داخل أرجاء مختلفة من الحي، وعدم سفلتة شوارعه، مشيرين إلى أن الحي به كثافة سكانية ويمثل انعدام الإنارة أمرًا خطيرًا عليهم من الناحية الأمنية، كما ما زالت جميع بعض الشوارع في الحي ترابية.

وناشد الأهالي الجهات المعنية الاهتمام بالحي وتوفير الخدمات الأساسية له.

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شاهد.. أهالي حي الورود بينبع يشكون نقص الخدمات البلدية ويطالبون بالإنارة والسفلتة
سبق

يعاني سكان حي الورود بمحافظة ينبع بسبب نقص بعض الخدمات البلدية، وأهمها خدمة الإنارة؛ ما جعل الحي يغرق في ظلام دامس، إضافة إلى عدم سفلتة شوارعه، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في شكواهم في الاعتبار.

وتلقت"سبق" شكاوى عدة من الأهالي أبدوا فيها استياءهم من غياب الإنارة داخل أرجاء مختلفة من الحي، وعدم سفلتة شوارعه، مشيرين إلى أن الحي به كثافة سكانية ويمثل انعدام الإنارة أمرًا خطيرًا عليهم من الناحية الأمنية، كما ما زالت جميع بعض الشوارع في الحي ترابية.

وناشد الأهالي الجهات المعنية الاهتمام بالحي وتوفير الخدمات الأساسية له.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
12:09 AM

شاهد.. أهالي حي الورود بينبع يشكون نقص الخدمات البلدية ويطالبون بالإنارة والسفلتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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يعاني سكان حي الورود بمحافظة ينبع بسبب نقص بعض الخدمات البلدية، وأهمها خدمة الإنارة؛ ما جعل الحي يغرق في ظلام دامس، إضافة إلى عدم سفلتة شوارعه، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في شكواهم في الاعتبار.

وتلقت"سبق" شكاوى عدة من الأهالي أبدوا فيها استياءهم من غياب الإنارة داخل أرجاء مختلفة من الحي، وعدم سفلتة شوارعه، مشيرين إلى أن الحي به كثافة سكانية ويمثل انعدام الإنارة أمرًا خطيرًا عليهم من الناحية الأمنية، كما ما زالت جميع بعض الشوارع في الحي ترابية.

وناشد الأهالي الجهات المعنية الاهتمام بالحي وتوفير الخدمات الأساسية له.

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