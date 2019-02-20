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الشباب يُجري مرانه الرئيسي تحضيرًا لموقعة الأهلي في الكأس

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم السبت الحصة التدريبية الرئيسية للفريق في ملعب النادي الرديف؛ وذلك استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

استهل المدرب "شاموسكا" حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، ثم أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين، وكذلك تمارين لياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة تريفيزان، تلاها تمارين فنية، شهدت تطبيق الجُمل الفنية الخاصة باللقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية في كامل الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء.

كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين الشباب الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يُجري مرانه الرئيسي تحضيرًا لموقعة الأهلي في الكأس
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم السبت الحصة التدريبية الرئيسية للفريق في ملعب النادي الرديف؛ وذلك استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

استهل المدرب "شاموسكا" حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، ثم أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين، وكذلك تمارين لياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة تريفيزان، تلاها تمارين فنية، شهدت تطبيق الجُمل الفنية الخاصة باللقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية في كامل الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:14 PM

الشباب يُجري مرانه الرئيسي تحضيرًا لموقعة الأهلي في الكأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم السبت الحصة التدريبية الرئيسية للفريق في ملعب النادي الرديف؛ وذلك استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

استهل المدرب "شاموسكا" حصته التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، ثم أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين، وكذلك تمارين لياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة تريفيزان، تلاها تمارين فنية، شهدت تطبيق الجُمل الفنية الخاصة باللقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية في كامل الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء.

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