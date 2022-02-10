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صحف عالمية: "الهلال" السعودي أحرج "تشيلسي" بطل أوروبا

بعد العرض المميز والمُشرّف في كأس العالم للأندية

اهتمت العديد من الصحف العالمية بالأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الهلال أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

البداية كانت مع (FIFA) الذي نُشِر على حسابه الرسمى بـ"تويتر" قائلاً: "مثّلوا ناديهم بفخر".

كذلك غرّد أحد مشجعي تشيلسي عقب المباراة قائلاً: "هؤلاء يجب أن يلعبوا في البريميرلييج بدلًا من ارسنال وتوتنهام".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية هي الأخرى قالت: "تشيلسي عانى كثيراً في الشوط الثاني، وتعرّض لهجمات كانت شُجاعة من قبل الفريق السعودي".

وتحدّثت صحف أخرى أن المباراة كانت قريبة من الأشواط الإضافية؛ بسبب الأداء القوي لفريق الهلال السعودي خاصة بالشوط الثاني".

وقالت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "تشيلسي وصل للنهائي بطريقة لم يتوقّعها أحد، والهلال أحرج بطل أوروبا".

نادي الهلال تشيلسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف عالمية: "الهلال" السعودي أحرج "تشيلسي" بطل أوروبا
سبق

اهتمت العديد من الصحف العالمية بالأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الهلال أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

البداية كانت مع (FIFA) الذي نُشِر على حسابه الرسمى بـ"تويتر" قائلاً: "مثّلوا ناديهم بفخر".

كذلك غرّد أحد مشجعي تشيلسي عقب المباراة قائلاً: "هؤلاء يجب أن يلعبوا في البريميرلييج بدلًا من ارسنال وتوتنهام".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية هي الأخرى قالت: "تشيلسي عانى كثيراً في الشوط الثاني، وتعرّض لهجمات كانت شُجاعة من قبل الفريق السعودي".

وتحدّثت صحف أخرى أن المباراة كانت قريبة من الأشواط الإضافية؛ بسبب الأداء القوي لفريق الهلال السعودي خاصة بالشوط الثاني".

وقالت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "تشيلسي وصل للنهائي بطريقة لم يتوقّعها أحد، والهلال أحرج بطل أوروبا".

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:46 PM

صحف عالمية: "الهلال" السعودي أحرج "تشيلسي" بطل أوروبا

بعد العرض المميز والمُشرّف في كأس العالم للأندية

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
2,783

اهتمت العديد من الصحف العالمية بالأداء الجيد الذي قدمه لاعبو الهلال أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

البداية كانت مع (FIFA) الذي نُشِر على حسابه الرسمى بـ"تويتر" قائلاً: "مثّلوا ناديهم بفخر".

كذلك غرّد أحد مشجعي تشيلسي عقب المباراة قائلاً: "هؤلاء يجب أن يلعبوا في البريميرلييج بدلًا من ارسنال وتوتنهام".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية هي الأخرى قالت: "تشيلسي عانى كثيراً في الشوط الثاني، وتعرّض لهجمات كانت شُجاعة من قبل الفريق السعودي".

وتحدّثت صحف أخرى أن المباراة كانت قريبة من الأشواط الإضافية؛ بسبب الأداء القوي لفريق الهلال السعودي خاصة بالشوط الثاني".

وقالت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "تشيلسي وصل للنهائي بطريقة لم يتوقّعها أحد، والهلال أحرج بطل أوروبا".

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