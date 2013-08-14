"الدوسري" إلى رتبة "مقدم" في القوات البرية

تلقى المقدم سعود بن السنافي الصخابرة الدوسري، أحد أبطال القوات البرية الملكية السعودية في الحد الجنوبي، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم".

وعبّر المقدم الدوسري عن شكره وتقديره لولاة الأمر على تلك الثقة الغالية، مؤكدًا أن تلك الترقية ستكون حافزًا له لبذل مزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.