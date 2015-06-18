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"كوبا أمريكا": "البرازيل" في مواجهة "فنزويلا" وفرصة أخيرة لـ"بوليفيا" أمام "بيرو"

تستكمل غدًا الأربعاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين؛ واحدة منهم للمضيف المنتخب البرازيلي أمام منتخب فنزويلا، والأخرى لمنتخب بوليفيا أمام بيرو.

البرازيل- فنزويلا

تقام المباراة التي تجمع المنتخبين في الساعة الـ3:30 بتوقيت مكة المكرمة؛ حيث يحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد تغلبه على منتخب بوليفيا في الافتتاح بثلاثية نظيفة، في حين يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثاني بنقطة واحدة من تعادله أمام بيرو بدون أهداف.

بوليفيا - بيرو
يحتل المنتخب البيروفي المركز الثالث بعد تعادله مع فنزويلا في المباراة الأولى، بينما يحتل المنتخب البوليفي المركز الرابع بعد هزيمته في الافتتاح أمام البرازيل التي تتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

مباراة الأربعاء تعد الفرصة الأخيرة للمنتخب البوليفي لضمان استمراره في المسابقة في حال فوزه، أما في حال هزيمته فسيكون أول المغادرين بصورة رسمية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كوبا أمريكا": "البرازيل" في مواجهة "فنزويلا" وفرصة أخيرة لـ"بوليفيا" أمام "بيرو"
سبق

تستكمل غدًا الأربعاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين؛ واحدة منهم للمضيف المنتخب البرازيلي أمام منتخب فنزويلا، والأخرى لمنتخب بوليفيا أمام بيرو.

البرازيل- فنزويلا

تقام المباراة التي تجمع المنتخبين في الساعة الـ3:30 بتوقيت مكة المكرمة؛ حيث يحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد تغلبه على منتخب بوليفيا في الافتتاح بثلاثية نظيفة، في حين يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثاني بنقطة واحدة من تعادله أمام بيرو بدون أهداف.

بوليفيا - بيرو
يحتل المنتخب البيروفي المركز الثالث بعد تعادله مع فنزويلا في المباراة الأولى، بينما يحتل المنتخب البوليفي المركز الرابع بعد هزيمته في الافتتاح أمام البرازيل التي تتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

مباراة الأربعاء تعد الفرصة الأخيرة للمنتخب البوليفي لضمان استمراره في المسابقة في حال فوزه، أما في حال هزيمته فسيكون أول المغادرين بصورة رسمية.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
06:29 PM

"كوبا أمريكا": "البرازيل" في مواجهة "فنزويلا" وفرصة أخيرة لـ"بوليفيا" أمام "بيرو"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
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تستكمل غدًا الأربعاء مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين؛ واحدة منهم للمضيف المنتخب البرازيلي أمام منتخب فنزويلا، والأخرى لمنتخب بوليفيا أمام بيرو.

البرازيل- فنزويلا

تقام المباراة التي تجمع المنتخبين في الساعة الـ3:30 بتوقيت مكة المكرمة؛ حيث يحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد تغلبه على منتخب بوليفيا في الافتتاح بثلاثية نظيفة، في حين يأتي منتخب فنزويلا في المركز الثاني بنقطة واحدة من تعادله أمام بيرو بدون أهداف.

بوليفيا - بيرو
يحتل المنتخب البيروفي المركز الثالث بعد تعادله مع فنزويلا في المباراة الأولى، بينما يحتل المنتخب البوليفي المركز الرابع بعد هزيمته في الافتتاح أمام البرازيل التي تتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

مباراة الأربعاء تعد الفرصة الأخيرة للمنتخب البوليفي لضمان استمراره في المسابقة في حال فوزه، أما في حال هزيمته فسيكون أول المغادرين بصورة رسمية.

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