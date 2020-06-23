النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشهاد فلسطيني من أبو ديس برصاص قوات الاحتلال على حاجز "الكونتينر"

"أبوهلال" : تركوه ينزف ومنعوا طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات له

استشهد، اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس بلدية أبو ديس أحمد أبو هلال عن استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، برصاص جنود الاحتلال حيث أطلقوا الرصاص صوب الشاب عريقات، وتركوه ينزف حتى استشهد، مضيفًا أنه جرى احتجاز الجثمان.

وكان جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز أوقفوا المركبة التي يستقلها الشاب عريقات، وأطلقوا الرصاص عليه ومنعوا طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات له، كما أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقوا الحاجز، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة خانقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استشهاد فلسطيني من أبو ديس برصاص قوات الاحتلال على حاجز "الكونتينر"
سبق

استشهد، اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس بلدية أبو ديس أحمد أبو هلال عن استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، برصاص جنود الاحتلال حيث أطلقوا الرصاص صوب الشاب عريقات، وتركوه ينزف حتى استشهد، مضيفًا أنه جرى احتجاز الجثمان.

وكان جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز أوقفوا المركبة التي يستقلها الشاب عريقات، وأطلقوا الرصاص عليه ومنعوا طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات له، كما أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقوا الحاجز، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة خانقة.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
11:52 PM

استشهاد فلسطيني من أبو ديس برصاص قوات الاحتلال على حاجز "الكونتينر"

"أبوهلال" : تركوه ينزف ومنعوا طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات له

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
0
535

استشهد، اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز "الكونتينر" شمال شرقي بيت لحم.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس بلدية أبو ديس أحمد أبو هلال عن استشهاد الشاب أحمد مصطفى عريقات من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، برصاص جنود الاحتلال حيث أطلقوا الرصاص صوب الشاب عريقات، وتركوه ينزف حتى استشهد، مضيفًا أنه جرى احتجاز الجثمان.

وكان جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز أوقفوا المركبة التي يستقلها الشاب عريقات، وأطلقوا الرصاص عليه ومنعوا طاقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات له، كما أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، وأغلقوا الحاجز، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور، ما تسبب بأزمة خانقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,342
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,124
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,494

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة