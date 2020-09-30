ودعت "الجامعة" جميع المقبولات والمقبولين الدخول وتأكيد القبول أو رفضه قبل انتهاء فترة التأكيد التي توافق يوم الأحد 17-2-1442هـ، ومؤكدة أنه بعد انتهاء التاريخ المحدد سيتم إلغاء قبول من لم يقم بتأكيد الرغبة.

جامعة المجمعة تعلن نتائج القبول للمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني فهد الغبيوي سبق 2020-09-30 أعلنت جامعة المجمعة نتائج القبول للمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات، وأتاحت الاستعلام عبر موقعها الإلكتروني. ودعت "الجامعة" جميع المقبولات والمقبولين الدخول وتأكيد القبول أو رفضه قبل انتهاء فترة التأكيد التي توافق يوم الأحد 17-2-1442هـ، ومؤكدة أنه بعد انتهاء التاريخ المحدد سيتم إلغاء قبول من لم يقم بتأكيد الرغبة. للطلاب عبر الرابط التالي: ‏http://mu.rbu-admit.edu.sa/admitcasesmu للطالبات عبر الرابط: http://mu.rgu-admit.edu.sa/mu/Login

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 10:31 PM

جامعة المجمعة تعلن نتائج القبول للمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات.. ويلزمهم الدخول وتأكد القبول أو رفضه





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أعلنت جامعة المجمعة نتائج القبول للمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات، وأتاحت الاستعلام عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت "الجامعة" جميع المقبولات والمقبولين الدخول وتأكيد القبول أو رفضه قبل انتهاء فترة التأكيد التي توافق يوم الأحد 17-2-1442هـ، ومؤكدة أنه بعد انتهاء التاريخ المحدد سيتم إلغاء قبول من لم يقم بتأكيد الرغبة.

للطلاب عبر الرابط التالي:

‏http://mu.rbu-admit.edu.sa/admitcasesmu

للطالبات عبر الرابط:

http://mu.rgu-admit.edu.sa/mu/Login