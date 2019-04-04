جمعية الأمومة بالغاط تنظّم برنامج "الوظيفة.. أم العمل الحر"

يهدف إلى "تحسين جاهزية الشابات قبل دخول سوق العمل"

نظمت جمعية الأمومة والطفولة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة "اللجنة النسائية"؛ برنامجًا إرشاديًّا تضمّن محاضرة وجلسة إرشادية بعنوان "الوظيفة أم العمل الحر؟".

جاء ذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية وتفعيلًا لمسار "التنمية شركاء وأبناء" في مبادرة "مجتمع الغاط التنموي".

وتضمنت أهداف البرنامج: "تحسين جاهزية الشابات لدخول سوق العمل، زيادة فاعلية الأسر المنتجة، توعية الشابات بثقافة العمل، تقديم استشارات فيما يختص بريادة الأعمال، إضافة إلى التعريف بعوامل نجاح المشاريع الصغيرة".

وتمت مخاطبة الغرفة التجارية بالمجمعة لتنفيذ الجلسة الإرشادية في القاعة التدريبية في مقر جمعية الأمومة والطفولة وتحت مظلتها.

وقد قدمت البرنامج منال خان مستشارة تطوير أعمال ومرشدة مشروعات معتمدة؛ حيث تضمن "جلسة إرشادية، محاضرة، حلقة نقاش مع الحاضرات اللاتي شكّلن مجموعة من الفئات المتنوعة كسيدات أعمال منزلية "أسر منتجة"، متقاعدات، طالبات، أمهات وسيدات الأعمال موظفات".