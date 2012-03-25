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الإمارات: 2,043 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 431,773 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 2043 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 448,637 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,466 حالة.

‌‎وأشارت إلى شفاء 2200 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 431,773 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 2,043 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 2043 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 448,637 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,466 حالة.

‌‎وأشارت إلى شفاء 2200 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 431,773 حالة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
02:05 PM

الإمارات: 2,043 إصابة جديدة بـ"كورونا"

مجموع حالات الشفاء 431,773 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 2043 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 448,637 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة 10 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,466 حالة.

‌‎وأشارت إلى شفاء 2200 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 431,773 حالة.

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