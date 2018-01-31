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أمير الشرقية يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

ضبط السلوكيات المخالفة داخل أماكن التجمعات العامة وتوعية المجتمع

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بتكوين لجنة تضم الجهات الحكومية والمسؤولة في المنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية كافة من خلال مركز للقيادة والتحكم، يجتمع على مدار الساعة لتنفيذ تلك الإجراءات.

وأكّد، أن تعاون الجميع مع هذه الإجراءات سينعكس إيجاباً على الصحة العامة، ويحمي الوطن والمجتمع من الأوبئة والفيروسات التي تؤثر سلباً في حياة الناس، وفي الاقتصاد والتنمية، مطالباً مختلف الجهات برفع مستوى الوعي لدى منسوبيها من خلال حملات التوعية الداخلية.

وشملت الجهات: إمارة المنطقة الشرقية، والشؤون الصحية، وأمانة المنطقة، والشرطة، ووزارات "التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام"، على أن تقوم كل جهة ضمن مسؤولياتها برصد مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط السلوكيات المخالفة داخل أماكن التجمعات العامة وتوعية المجتمع.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بتكوين لجنة تضم الجهات الحكومية والمسؤولة في المنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية كافة من خلال مركز للقيادة والتحكم، يجتمع على مدار الساعة لتنفيذ تلك الإجراءات.

وأكّد، أن تعاون الجميع مع هذه الإجراءات سينعكس إيجاباً على الصحة العامة، ويحمي الوطن والمجتمع من الأوبئة والفيروسات التي تؤثر سلباً في حياة الناس، وفي الاقتصاد والتنمية، مطالباً مختلف الجهات برفع مستوى الوعي لدى منسوبيها من خلال حملات التوعية الداخلية.

وشملت الجهات: إمارة المنطقة الشرقية، والشؤون الصحية، وأمانة المنطقة، والشرطة، ووزارات "التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام"، على أن تقوم كل جهة ضمن مسؤولياتها برصد مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط السلوكيات المخالفة داخل أماكن التجمعات العامة وتوعية المجتمع.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:58 PM

أمير الشرقية يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

ضبط السلوكيات المخالفة داخل أماكن التجمعات العامة وتوعية المجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بتكوين لجنة تضم الجهات الحكومية والمسؤولة في المنطقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية كافة من خلال مركز للقيادة والتحكم، يجتمع على مدار الساعة لتنفيذ تلك الإجراءات.

وأكّد، أن تعاون الجميع مع هذه الإجراءات سينعكس إيجاباً على الصحة العامة، ويحمي الوطن والمجتمع من الأوبئة والفيروسات التي تؤثر سلباً في حياة الناس، وفي الاقتصاد والتنمية، مطالباً مختلف الجهات برفع مستوى الوعي لدى منسوبيها من خلال حملات التوعية الداخلية.

وشملت الجهات: إمارة المنطقة الشرقية، والشؤون الصحية، وأمانة المنطقة، والشرطة، ووزارات "التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام"، على أن تقوم كل جهة ضمن مسؤولياتها برصد مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط السلوكيات المخالفة داخل أماكن التجمعات العامة وتوعية المجتمع.

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