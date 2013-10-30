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"الطوارئ الدولية" تدعو الدول لوضع خططها للتلقيح ضد كوفيد 19

مشددة على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية

دعت لجنة الطوارئ الصحية العالمية اليوم إلى ضرورة اتخاذ تدابير منسقة لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في إطار حركة السفر الدولية، وجهود التعقب.. مشددة على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، وموصية دول العالم بإعداد خططها المستقبلية للتلقيح عند إنتاج اللقاحات.

وأثنت على جهود منظمة الصحة العالمية في جميع مراحل الاستجابة للجائحة، بما في ذلك دورها في تحديث وتطوير الإرشادات، وتزويد البلدان بالمساعدة التقنية والإمدادات والمعدات الحيوية.

فيروس كورونا الجديد

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"الطوارئ الدولية" تدعو الدول لوضع خططها للتلقيح ضد كوفيد 19
سبق

دعت لجنة الطوارئ الصحية العالمية اليوم إلى ضرورة اتخاذ تدابير منسقة لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في إطار حركة السفر الدولية، وجهود التعقب.. مشددة على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، وموصية دول العالم بإعداد خططها المستقبلية للتلقيح عند إنتاج اللقاحات.

وأثنت على جهود منظمة الصحة العالمية في جميع مراحل الاستجابة للجائحة، بما في ذلك دورها في تحديث وتطوير الإرشادات، وتزويد البلدان بالمساعدة التقنية والإمدادات والمعدات الحيوية.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
11:24 PM

"الطوارئ الدولية" تدعو الدول لوضع خططها للتلقيح ضد كوفيد 19

مشددة على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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دعت لجنة الطوارئ الصحية العالمية اليوم إلى ضرورة اتخاذ تدابير منسقة لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك في إطار حركة السفر الدولية، وجهود التعقب.. مشددة على الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، وموصية دول العالم بإعداد خططها المستقبلية للتلقيح عند إنتاج اللقاحات.

وأثنت على جهود منظمة الصحة العالمية في جميع مراحل الاستجابة للجائحة، بما في ذلك دورها في تحديث وتطوير الإرشادات، وتزويد البلدان بالمساعدة التقنية والإمدادات والمعدات الحيوية.

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