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مانيلا.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جنوب الفلبين

لا يتوقع أن يسبب خسائر بسبب عمقه

واس- مانيلا: ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر 6.1 درجات اليوم، قبالة ساحل منطقة مينداناو جنوبي الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد حوالى 148 كيلومترًا جنوب غرب بلدة سارانجاني، بإقليم دافاو أوكسيدنتال، وبعمق حوالى 314 كيلومترًا؛ موضحًا أنه رغم قوة الزلزال لا يتوقع أن يسبب خسائر وذلك بسبب عمقه.

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مانيلا.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جنوب الفلبين
سبق

واس- مانيلا: ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر 6.1 درجات اليوم، قبالة ساحل منطقة مينداناو جنوبي الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد حوالى 148 كيلومترًا جنوب غرب بلدة سارانجاني، بإقليم دافاو أوكسيدنتال، وبعمق حوالى 314 كيلومترًا؛ موضحًا أنه رغم قوة الزلزال لا يتوقع أن يسبب خسائر وذلك بسبب عمقه.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
05:50 PM

مانيلا.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جنوب الفلبين

لا يتوقع أن يسبب خسائر بسبب عمقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واس- مانيلا: ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر 6.1 درجات اليوم، قبالة ساحل منطقة مينداناو جنوبي الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد حوالى 148 كيلومترًا جنوب غرب بلدة سارانجاني، بإقليم دافاو أوكسيدنتال، وبعمق حوالى 314 كيلومترًا؛ موضحًا أنه رغم قوة الزلزال لا يتوقع أن يسبب خسائر وذلك بسبب عمقه.

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