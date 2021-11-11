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الاتحاد الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي "سالم الدوسري" الأفضل في لقاء "الأخضر" وأستراليا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، كأفضل لاعب في مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الأسترالي، والتي آقيمت اليوم الخميس بأستراليا، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، للجولة الخامسة (المجموعة الثانية).

وبتلك النتيجة حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة بـ13 نقطة، وحل أسترااليا ثانياً برصيد 10 نقاط.

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الاتحاد الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي "سالم الدوسري" الأفضل في لقاء "الأخضر" وأستراليا
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، كأفضل لاعب في مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الأسترالي، والتي آقيمت اليوم الخميس بأستراليا، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، للجولة الخامسة (المجموعة الثانية).

وبتلك النتيجة حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة بـ13 نقطة، وحل أسترااليا ثانياً برصيد 10 نقاط.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
02:52 PM

الاتحاد الآسيوي: لاعب المنتخب السعودي "سالم الدوسري" الأفضل في لقاء "الأخضر" وأستراليا

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أحمد سرور - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، كأفضل لاعب في مواجهة الأخضر السعودي ونظيره الأسترالي، والتي آقيمت اليوم الخميس بأستراليا، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، للجولة الخامسة (المجموعة الثانية).

وبتلك النتيجة حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة بـ13 نقطة، وحل أسترااليا ثانياً برصيد 10 نقاط.

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