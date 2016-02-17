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صافرة "ماريو دياز" تضبط قمة "جولة يوم التأسيس".. بين الهلال والشباب

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة قمة مباريات "جولة التأسيس" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الجولة 21"، التي تجمع الهلال ونظيره الشباب مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لطاقم التحكيم المكون من ماريو دياز للساحة، ويعاونه مواطناه: إدواردو كاردوزو، وميليسياديس سالديفار، ومعهم السعودي عبد الله العويدان حكم رابع، والبارجواياني فابيو فيرسيمو لتقنية حكم الفيديو المساعد، وفيصل القحطاني معاونًا.

يوم التأسيس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة "ماريو دياز" تضبط قمة "جولة يوم التأسيس".. بين الهلال والشباب
سبق

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة قمة مباريات "جولة التأسيس" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الجولة 21"، التي تجمع الهلال ونظيره الشباب مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لطاقم التحكيم المكون من ماريو دياز للساحة، ويعاونه مواطناه: إدواردو كاردوزو، وميليسياديس سالديفار، ومعهم السعودي عبد الله العويدان حكم رابع، والبارجواياني فابيو فيرسيمو لتقنية حكم الفيديو المساعد، وفيصل القحطاني معاونًا.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:18 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:54 PM

صافرة "ماريو دياز" تضبط قمة "جولة يوم التأسيس".. بين الهلال والشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قيادة قمة مباريات "جولة التأسيس" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الجولة 21"، التي تجمع الهلال ونظيره الشباب مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لطاقم التحكيم المكون من ماريو دياز للساحة، ويعاونه مواطناه: إدواردو كاردوزو، وميليسياديس سالديفار، ومعهم السعودي عبد الله العويدان حكم رابع، والبارجواياني فابيو فيرسيمو لتقنية حكم الفيديو المساعد، وفيصل القحطاني معاونًا.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

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