النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

بداية الحالة الماطرة.. الحصيني عن "عطاء": متفاوتة من مكان لآخر

قال: حبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق تبوك والمدينة والشمالية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة حتى صباح الخميس، أمطاراً متفاوتة من مكانٍ الى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تكون من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف والباحة وعسير وحائل، مع فرصة سيول على أجزاءٍ منها.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بداية الحالة الماطرة.. الحصيني عن "عطاء": متفاوتة من مكان لآخر
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة حتى صباح الخميس، أمطاراً متفاوتة من مكانٍ الى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تكون من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف والباحة وعسير وحائل، مع فرصة سيول على أجزاءٍ منها.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
08:29 AM

بداية الحالة الماطرة.. الحصيني عن "عطاء": متفاوتة من مكان لآخر

قال: حبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق تبوك والمدينة والشمالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,276

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24" ساعة المقبلة حتى صباح الخميس، أمطاراً متفاوتة من مكانٍ الى آخر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تكون من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف والباحة وعسير وحائل، مع فرصة سيول على أجزاءٍ منها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,328
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,161

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة